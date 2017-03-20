3 yoksul çocuk diri diri yandı!

Yeni evlenenlere nikah şahitliği yapıyor, ilk öğütleri “en az 3 çocuk” oluyordu. Hangi bilimsel hesaba dayandırıyorlarsa “en az 4 çocuk” demeye başladıkları gün İstanbul'un orta yeri Tarlabaşı'nda ahşap binanın çatı katında 3 çocuk diri diri yandı.

Yürekleri sağır.

Hiç oralı olmadılar.

Çok fakirdi çocuklar.

Çocuklardan biri daha yeni 2 yaşına basmış adı Vedat, soyadı Şahin'di. Diğeri henüz 3 yaşından 3 gün almış Abdurrahman ve Abdurrahman'ın bir büyüğü 5 yaşındaki İsa, alevlerden kaçamadılar.

Baba işe gitmişti.

Anne uzaktaydı.

Çocuklar yalnızdılar.

Çocukların baba ile anneleri doğdukları topraklarda geçinebilecek bir aile ortamı bulamamışlardı. Milyonlarca benzer yoksul aile gibi doğdukları yerlerin doyan insanı olmaktan kopmuşlar, yoksulluğa bakıyorlardı, yoksulluk da onlara hısım akrabası olmuştu… Çare aradılar! Zengin şehir İstanbul'a göç etmeye zorlandılar.

3 çocuk yandı.

Görmediler.

Duymadılar.

Babayı arayıp sormadılar.

* * *

Testide ne varsa!

Dışına o sızıyor!

Bölgeler arasındaki eşitsiz gelişme uçuruma dönüştü; yoksulluk, işsizlik; İstanbul'da 3 çocuğu diri diri yanan Şahin Ailesi gibi milyonlarca fakir aileyi pençesine aldı.

En zengin bölge.

Kişi başı yıllık gelir:

23.000 TL.

En yoksul bölge.

Kişi başı yıllık gelir:

8.000 TL.

En yoksul bölgenin en yoksul yüzde 10'luk grubunun yıllık geliri:

1.934 TL.

Aylığı: 162 TL.

İstanbul'da Tarlabaşı'da çocukları diri diri yanan Şahin Ailesi'nin aylık geliri doğdukları yerde 162 liraydı.

Gözü kör olsun fakirlik.

Geçinemiyorlardı.

İstanbul'a göçtüler.

* * *

İstanbul!

İstanbul!

Yoksul özendiren İstanbul!

Ülkedeki zengin- fakir uçurumu, Türkiye'nin bütün yoksullarını mecburen İstanbullu olmaya özendirdi. 3 boğaz köprüsü, deniz altından 2 tüplü geçişi var diye övülüp göklere çıkartılan İstanbul, yoksul aile çocuklarını diri diri yakan şehir oldu.

İstanbul'da:

En zengin yüzde 10.

Gelirin yüzde 30'unu alıyor.

En yoksul yüzde 10.

Gelirin yüzde 2'sini alıyor.

Gelir uçurumu 12 kat.

3 çocukları diri diri yanan Şahin Ailesi İstanbul'un en yoksul yüzde 10'unun üyesiydi.

* * *

Dış borç bul.

İstanbul'a köprü yap.

Gıda bankacılığı kur.

Yoksul oyu avla.

15 yıl iktidarda kal.

Sonuç:

Diri diri çocuk yakma.

Yoksullar da uyanır.

Tokatları ağır olur.

HAYIR demek için 60 neden (32)

Tek Adam bilgi gizler!

Ülkemiz için hayırlı olsun. Yapımına karşı değiliz. Çanakkale Köprüsünün dünyanın en uzun asma köprüsü olacağı açıklandı. Ankara gazetecileri içinde projeleri, ihale şartnamelerinin içindeki ince ayrıntıları çok dikkatli izleyip yazan Çiğdem Toker, “Çanakkale Köprüsünde yapımcı firmalara günde 45 bin araç geçme garantisi verildi. Bu bilgi toplumdan gizlendi” diye yazdı. Niçin gizlenir? Çünkü, köprü bittiğinde geçiş pahalı gelir de günde 45 bin araçtan az araç geçerse, açığı Hazine kapatacak. Köprüden geçmeyen, köprüyü ömründe görmemiş olanlardan toplanan vergi paralarıyla yapımcı şirketlere kâr, kazanç aktaracak. Yeni Anayasa, “Tek Adamlık” getiriyor. Tek Adamlık, toplumdan bilgi gizlemeye dayanıyor. Çanakkale köprüsü yapımında gizlenen bir bilgi daha var. Bu köprünün yapımını üstlenen şirketlerden birinin sahibi CHP'nin eski milletvekili. Cumhurbaşkanı ile Başbakan her fırsatta İsmet İnönü'ye, CHP'ye ağır sözler söyler, köprü yapımında dış borç bulma kapasitesi yüksek CHP'linin İstanbul Boğazı'nı deniz altından tüp yolla geçişine ve Çanakkale köprüsünün yapımına omuz verdiğini gizler.