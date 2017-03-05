Kansızlık köprüyü vurdu!

Yaratıcılığı çıkar, geriye dilencilik ve beleşçilik kalır. Oylar istedikleri gibi çıksın diye bin bir destek, cebe para koyma, ucuz kredi, torun için anneanneye çıkma yapma, ucuz fonlama; avantacılık, dilencilik ve beleşçilik öne geçti. Ekonominin kansızlığı giderilemedi. Yeterli kan yoksa damar ne yapsın! Taşıma kanla damar dolmuyor. 15 yılın güzel, rahat günleri boş boş övünmeye harcandı. Ekonomi çok kötü yönetildi. Sıcak para ve turistten gelen döviz durunca bankaların sunduğu kredi ekonominin gövdesine yetmez oldu ve kansızlık vücudu artık taşımaz oldu.

Kansızlık fiyatları vurdu.

Enflasyon çift hane oldu.

Kansızlık alışverişi vurdu.

Durgunluk deldi geçti.

Kansızlık üretimi vurdu.

Fabrikalar kapanıyor.

Kansızlık işi olanları vurdu.

İşsizlik alev oldu.

Kansızlık geldi işte en somut olarak yeni yapılmış pırlanta köprüyü de vurdu. Hatırlayacaksınız bu köşede yazmıştık. Yapılmış yapılmıştır. Hayırlı olsun demiştik. Sadece niçin dış borçla ve bu kadar pahalı yapılıyor diye eleştirmiştik. Bu kadar pahalı köprü yaparsanız “ekonominin kanı çekildiğinde yani kriz geldiğinde” bu köprü “Deli Dumrul Köprüsü” olur, geçenden çok geçmeyenden para alınır diye uyarmıştık.

Bütün bağımsız kalemler.

“Model Deli Dumrul” demişti.

Ağrılı, Yozgatlı, Çorumlu!

Bu köprüden geçmiyor.

Ama geçmiş gibi para ödüyor.

* * *

Osman Gazi Köprüsü, dış borçla yapıldı. Benzerleriyle kıyaslandığında dünyanın en pahalı köprüsü oldu. Günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildi. Ocak ayında köprüden sadece 12 bin araç geçti. Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden “geçen araç bilgilerini” aldı. Deli Dumrul faturasını çıkardı: Osman Gazi Köprüsü'nü belki hayatında hiç görmeyecek olan vatandaşlar da dahil halk, 2017 yılının ilk 50 günü için köprüye cebinden 225 milyon TL ödedi.

Başbakan övünüyordu.

Finansman modeli.

Biz bulduk diyordu.

Sonuçta ne oldu:

Dış bankalar kazandı.

Müteahhitler kazandı.

Komisyoncular kazandı.

Türkiye'nin geleceği soyuldu.

Siz de övündünüz.

Fakat!

Parayı geçmeyen ödüyor.

Bu ne “kansızlık” diyeceğim!

Demeyeyim.

Bu ne “hesapsızlık” diyeyim.

* * *

Ekonominin kansız kalması ve lokomotifi tek adam olmuş iktidarın hesapsızlığını halk anlamıyor sanıyorlar. Halkı yine uyutacaklarını hesaplıyorlar. Anketler yayınlandı: Yüzde 35.7 ekonomi iyiye gidiyor diyor fakat yüzde 45.8 ise kötüye gidiyor diyor, yüzde 19.3 son bir yılda ailemin refah düzeyi iyileşti diyor fakat yüzde 57.1 ailemin refah düzeyi çok kötüleşti diyor. Gelecek yıl daha kötü olacak diyenler yüzde 49,8'i buluyor. Ekonominin gidişinden kim sorumlu sorusuna ise yüzde 47.8 “hükümet” diyor.

Kansızlık köprüyü vurdu!

Sırada sandık var!

HAYIR demek için 60 neden (18)

Almanya-Hollanda mağduriyeti!

Almanya ile Hollanda, Başbakan ve bakanların Avrupa'da yaşayan Türk seçmene bire bir ulaşmasını engellediler. Bu gerçekten demokrat bir tavır değil. Yaptıkları onaylanamaz. Zaten Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, ellerindeki “mağdur olduk, üstümüzde vesayet var…” lokmasını tüketip bitirmişlerdi. Onlara yeni bir mağduriyet gerekliydi, onu da şimdi Almanya ile Hollanda sunmuş oldu. Nereden nereye? 15 yıldır “Hem AB hayranı hem İslamcı, hem Avrupacı hem Asyacı, hem liberal hem muhafazakar, hem Avrupa'nın sevdiği ılımlı İslam ve hem Ortadoğu'da Avrupa'nın iş ortağı Müslüman, hem Paris'e, Berlin'e, Londra'ya iş konuşmaya ve hem Mekke'ye umreye gidenler olarak” Alman, Hollanda, Fransa, İngiliz, İtalyan, ABD politikacılarıyla çok iyi idiler. Şimdi Avrupa faşist oldu. Yeni mağduriyet ilaç gibi geldi!