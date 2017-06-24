Araç sahipleri “gelin kolaylaştıralım” kampanyasını kaçırmayın

Hükümet, bir yıl dolmadan yeni bir Yapılandırma Kanunu çıkardı ve uygulama başladı. Kanundan faydalanmak isteyenler 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvurularını yapmak zorundalar. Süre uzatımı olmayacak. Araya giren bayram tatili dikkate alındığında; siz değerli okurlarımızın Motorlu Taşıtlar Vergisi ya da Trafik Para Cezası borcunuz var ise , 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunmanızı öneririz.

Maliye Bakanlığı verilerine göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezaları ile ilgili olarak , 7 milyondan fazla vatandaşın vadesi geçmiş borcu bulunmaktadır.

Yapılandırma kapsamına giren MTV ve trafik para cezası borçları hangileri?

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borçlarının yeniden yapılandırılarak borç yükünün önemli ölçüde azaltılması ve büyük avantajlarla peşin ödeme imkânı getirilmiştir.

31 Mart 2017 tarihinden önce (bu tarih dahil);,

– Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları (2017 yılının ikinci taksiti hariç),

– Verilen Trafik Para Cezaları ve faizleri,

– Verilen Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile Otoyollar ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları , bu Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

6111, 6552 ve 6736 sayılı Kanunlara göre yapılandırılmış olan ve 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün olmayacaktır.

Yapılandırmak hangi avantajları sağlayacak?

31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) öncesine ait MTV ve TPC borçlarının yapılandırılarak,

– MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,

– Trafik Para Cezası tutarı ile birikmiş faizler yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,

– Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile birikmiş faizler yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın, ödenmesi halinde;

– MTV'ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammı,

– Trafik Para Cezalarına uygulanan aylık % 5 faiz,

– Karayolu Taşıma İdari Para Cezalarına uygulanan aylık % 5 faizlerin,

tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvuru yöntemi nedir?

Başvurular:

– Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,

– Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,

– Bulunulan il veya ilçedeki MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerine/mal müdürlüğüne şahsen, yapılabilecektir.

Başvuruların 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için

ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Yapılandırılan borçlar nasıl ödenecek?

Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya peşin olarak;

– Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı/kredi kartıyla,

– Tahsile yetkili bankalara,

– Vergi dairesi veznelerine, ödenebilecektir.

Peşin ödeme avantajı

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutar ödenecek olup, herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır.

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

– Ödemelerin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

Taksitli ödeme

– Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak; ilk taksit 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksidin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şart

Bir takvim yılında iki taneden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına ve uçuşa elverişli belgelerinin alınabilmesine imkan verilmektedir.

Yapılandırmadan yararlanılmaması durumunda; gerek Motorlu Taşıtlar Vergisi gerekse Trafik Para Cezaları ile ilgili olarak , aracınıza haciz işlemi uygulanacağını , aracınızı satarken eninde sonunda bu borçları gecikme zammı ve faizleriyle ve hiçbir indirim uygulanmaksızın ödeyeceğinizi aklınızdan çıkarmayınız.