2017-18 sezonunu taraftarlarca heyecanla bekleniyor. Özellikle şampiyonluğa oynayan kulüplerimiz, Avrupa'dan 30 yaş üstü, kariyerinin ya sonlarına gelen ya da eski formundan uzak oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Ve bu futbolcular alınırken de çok büyük paralar ödeniyor. 32-33 yaşına gelmiş isimlere yıllık 4-5 milyon Euro'luk kontratlar havada uçuyor. Sonra da çok büyük bir iş yapılmış gibi gösteriliyor. Buna kimse kanmaz! Bu oyuncuları en iyi ve en verimli zamanlarında alabilirseniz büyük iş başarmış olursunuz.

Altyapılardan gelen yerli oyunculara takımlarda yer verilmiyor. Yazık, kendi oyuncularımıza imkân sağlanması lazım. Sürekli dışa bağımlı bir haldeyiz. Yabancı futbolcu cennetine döndük. Katar'dan, Çin'den farkımız kalmadı.

Asıl değinmek istediğim konu Türk futbolunda yaşanan adalet sorunudur. Türkiye'nin ana muhalefet lideri Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürüyor. Demek ki bu ülkede her alanda adalet zarar görmüş durumda. Bunlardan en başta geleni de spordaki adaletin kaybolmuş olmasıdır. Türk futbolunda tesisler yapılır, transferler yapılır, hakem klasmanı belirlenir ama bunlarda adil davranılmadığı herkesçe de malumdur. Hal böyle olunca da ne futbola olan ilgi artar ne de insanların bu futbola sevgisi kalır. Buradan TFF ve kurullarına sesleniyorum, lütfen kararlarınızda adil davranınız. Önemli olan sezon sonunda ligin

adaletli şekilde tamamlanması.

Şu takım iktidara yakın bu takım bana yakın gibi yaklaşımlar Türk sporunu iyice batağa götürür. O yüzden sporda da önce adalet.