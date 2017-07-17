Darbecilerle mücadele ediliyor mu, yoksa “ediliyor gibi” mi yapılıyor?

On binlerce insan tutuklandı, 296 bin kişi memuriyetten uzaklaştırıldı, işlerinden atıldı veya açığa alındı!

Bunların arasında her meslekten insan var.

General, subay, astsubay, er, pilot, öğretmen, profesör, işadamı, avukat, eczacı, doktor, bankacı, polis, emniyet müdürü, gazeteci, hatta leblebici bile var ama bir tek siyasetçi yok!

Şu siyaset mesleği ne kadar temizmiş (!) meğerse…

Yani, hain ve kanlı darbe girişimini, birçoğu sıradan garibanlar olan bu insanlar mı yaptı?

Siyasi kafalar nerede?

Darbecilerle mücadelede en önemli unsur, darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasıdır.

Oysa iktidar buna yanaşmıyor! Çekindiği şeyler nedir, bilinmiyor!

Bu arada Meclis Darbe Komisyonu'nun AKP'li üyeleri hiç sıkılmadan, vicdanları sızlamadan ve yüzleri bir milim bile kızarmadan darbe girişimini CHP'nin üzerine yıkma çabası içinde görünüyorlar!

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmada, şu gerçeklerin altını çizdi:

“Siyasi ayağı ortaya çıkarmaya dönük çalışmaların önü bilinçli olarak kapatılmaktadır.

Darbecileri destekleyenlerin ve darbecileri en hassas noktalara yerleştirenlerin hesap vermeleri sağlanmadan darbeyle gerçek anlamda mücadele yapılamaz.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever, namuslu, cumhuriyetçi kadroları tasfiye edilip FETÖ'cülerin önünü açarak bu örgüte destek verenler ortaya çıkarılmalıdır.

Yargıda, emniyette, bürokraside bu çeteyi hâkim güç haline getiren ittifaklar teşhir edilmelidir.

15 Temmuz'ların bir daha yaşanmaması için bu ibret verici olaydan ders alınıp devleti başka tehlikeli ittifakların tuzağından uzak tutmak şarttır.”

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Kılıçdaroğlu'nun bu uyarıları çok önemlidir.

Darbe girişiminin içyüzü tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılmadan, mücadelede tam başarıya ulaşmak mümkün görünmüyor.

Gerçekler neden kamuoyundan saklanıyor?

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Herkesi FETÖ'cü yapıyorlar!

Meclis Darbe Komisyonu'nun AKP'li başkan ve üyeleri, darbe girişimindeki gerçekleri gizlemek için çalışıyor sanki… Komisyonun hazırladığı darbe raporuna, diğer üyelere haber vermeden gizlice bir bölüm eklenip CHP'nin FETÖ'cülükle suçlanması, tam anlamıyla siyasi bir komedidir!

Görünen o ki, bu Başkan ve üyeler işi böyle sulandırarak gerçek FETÖ'cüleri gizlemek istiyorlar!

Ülkemizde her şey şirazesinden çıktı.

Atatürkçü oluşundan ve yurtseverliğinden kimsenin en ufak bir kuşku duymadığı eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u bile FETÖ'cü yaptılar. Olacak iş mi?

İktidar yanlısı bir gazetenin, utanmadan, sıkılmadan, vicdanı sızlamadan bu ülkenin en düzgün siyasetçilerinden biri olan Hüsamettin Cindoruk'un FETÖ'cü olduğunu iddia etmesine ne denir? Tek kelime ile AHLÂKSIZLIK denir.

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Aklı başında bir Başkan

Saadet Partisi'nin dengeli, güler yüzlü bir Genel Başkanı var: Temel Karamollaoğlu.

Uzun zamandan beri izliyorum. Çok aklı başında, olumlu, yapıcı, barışçı demeçler veriyor.

Karamollaoğlu son dönemde Türkiye'de yaşananların hukuk ve ülke adına endişe yarattığını ifade ediyor. Adalet aramanın hak olduğunu belirten Karamollaoğlu şöyle diyor:

“Damatlar tartışmasını günlerce yaşadık. ‘O damat niye alındı, bu damat niye bırakıldı?' diye toplumda uzun süre konuşuldu. Asıl mesele damat, yeğen, dayı meselesi değildir. Ahmet'in alınması, Mehmet'in bırakılması da değildir. Asıl mesele adaletin nasıl tecelli ettiği ve edeceğidir. Ülkenin huzura kavuşması için adalet şarttır!

Toplumda yeni çatlaklar oluşturulmasın ve kimse unutmasın ki, devletler kurallarla yönetilir ve bu kurallar da yasalardır.”

TEBESSÜM

Temel'in bilmecesi!

Temel kahvehanede “Benim soracağım bilmeceyi dünyada kimse bilemez.” deyince arkadaşı “Sor bakalım.” demiş. Temel bilmeceye başlamış:

“Kafestedur… Sarıdır… Öter!”

Arkadaşı hemen cevabı yapıştırmış:

“Kanarya!”

Temel gülmüş:

“Bilemedun, balıktır!”

“Ama kafeste dedin…”

“Ben koydum daa…”

“Ama sarı dedin…”

“Boyadım daa…”

Adam başını kaşımış:

“Yahu balık öter mi?”

“Bilmecedur daa… Onu da şaşırasın diye ben söyledum.”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir ulus yarısı hür, yarısı tutsak olursa yaşayamaz! (Emerson)