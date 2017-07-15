Astsubay Ömer Halisdemir’i şükranla anıyoruz

Sevgili okuyucularım,

Üzerinden tam bir yıl geçti… 15 Temmuz 2016'da FETÖ'ye bağlı hain, darbeci askerlerin vahşice gerçekleştirmek istedikleri darbe girişiminde 248 şehit verdik. Binlerce yurttaşımız yaralandı. Bu büyük kahramanlık, demokrasi zaferinden sonra Cumhuriyet tarihimize ‘15 Temmuz Destanı' olarak geçti. Darbecilere karşı halkımızın büyük direnişi sonucunda ülkemizdeki demokrasi, sokağa çıkan korkusuz ve kahraman yurttaşlarımız tarafından kurtarıldı. 15 Temmuz gecesi haince saldıran darbeci askerlerin kurşunlarına, bombalarına hedef olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun! 15 Temmuz gecesi, ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanmaya devam etmesi ve demokrasi için kahramanca darbeci generale karşı koyup onu yok eden ve onlarca arkadaşını koruyup şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'i rahmet ve şükranla anıyoruz. Gün büyük gün, ülkemizin her yerinde demokrasi nöbetleri tutuluyor. Bizler 15 Temmuz destanının birinci yıl dönümünde demokrasinin bekçileri olarak nöbet tutuyoruz. Birçok haber kanalında ve programda 15 Temmuz gecesine ait görüntüler veriliyor. Bu inanılmaz görüntülerle tabii ki halkımızın kahramanlık destanı tüm dünyaya örnek oldu.

Televizyon dünyasında bu hafta yine diziler ön plandaydı. Salı akşamı Star TV'de ikinci bölümü yayınlanan ‘Dolunay' dizisi tüm kategorilerde birinci olup büyük bir başarı yakaladı. Dizi o kadar çok izlendi ki, özeti ve tekrarı bile ilk üç sırada yer aldı.

Galatasaray son yıllarda seyircisine tarihe geçecek, büyük üzüntüler yaşatıyor. Takım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçında büyük bir şokla Östersunds'a 2-0 yenildi. 94 milyon Euro'luk Galatasaray, 7 milyon Euro'luk Östersunds karşısında tutunamadı. İsveç'te doğru dürüst bir tek atak yapamayan sarı kırmızılılar, savunmada da akıl almaz hatalar yaparak, ilk kez Avrupa kupalarında mücadele veren Östersunds karşısında turu tehlikeye soktu. Galatasaray'daki Carole defansı bitiren futbolcu oldu. Carole'nin bölgesini koridora çeviren Östersunds futbolcuları, sarı kırmızılı oyunculara nazire edercesine disiplin anlayışından 90 dakika boyunca kopmayıp ikinci maç için büyük bir avantaj elde ettiler.

Bugün ülkemiz demokrasisi için büyük bir gün. Ulu önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimize kimsenin göz dikmesine müsaade etmeyiz. 15 Temmuz günü hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla tekrardan anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun…