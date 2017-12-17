Hadise seyirciyi ekrana kilitliyor

Sevgili okuyucularım,

Altın Kelebek Ödül Töreni geçtiğimiz hafta İstanbul Zorlu Center'da yapıldı. Halkın oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerine dağıtıldı. Benim de adaylardan biri olduğum ödül töreninde ‘En İyi Kadın Haber Spikeri' Nazlı Çelik olurken, ‘En İyi Erkek Spiker' ödülü ise Fatih Portakal'a gitti. Nazlı Çelik kendi kulvarında adeta rakipsiz yürüyor. Defalarca bu ödülü alarak bir rekora imza attı diyebiliriz. Hafta içi her sabah ATV'de yaptığı programla reyting rekortmeni olan Müge Anlı ise ‘En iyi Program Ödülü'ne layık görüldü. Anlı, geçen yıl da iki Altın Kelebek ödülü birden almıştı. Yıllardır kayıp çocukları bulan, olmadık cinayetleri çözen ünlü sunucunun yaptığı hayırseverlikler ise takdire şayan. Ülke genelinde her yere yardım elini uzatan Anlı'yı biz de tebrik edip rotamızı TV8'e çeviriyoruz.

‘İstanbullu Gelin'de mükemmel performans

Son günlerde ‘O Ses Türkiye'de ünlü sanatçı Hadise çok ön plana çıkıyor. Yoğun bir hayran kitlesine sahip olan Hadise, seyircisini ekran başına kilitlemeyi biliyor. Hadise, giyim tarzı sempatikliği ve esprileriyle dikkat çekiyor. Hafta için gündüz kuşağında Star TV ekranlarına gelen ‘Olay Yeri Balçiçek İlter' programa inanılmaz bir şekilde çok büyük bir ivme kazandırdı. Her geçen gün programın reytingini artıran araştırmacı gazeteci Balçiçek İlter'e bu program çok yakıştı. Daha önce sıklıkla haber kanallarında, tartışma programlarında moderatörlük yaparken izlediğimiz İlter, hafta içi her gün 13.00'te değişik konularla izleyicinin karşısına geçiyor. Yine o saatlerde TV8'de ‘Yemekteyiz' programı müthiş reytingler alıyor. Son olarak Star TV'de cuma günü yayınlanan ‘İstanbullu Gelin'i yazmak istiyorum. Dizi birinciliğini sürdürüyor. Aslı Enver ve Özcan Deniz'in mükemmel oyunculuk performansı, senaryodaki devamlılık diziyi bir hayli izleyiciye benimsetti.

Sevgi ile kalın…