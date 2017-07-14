15 Temmuz afişleri

15 Temmuz afişlerinde salya sümük ağlayan askerler var, Mehmetçikler ezik, korkak, dayak yiyen zavallılar olarak resmediliyor… “Türk ordusu aşağılanıyor” filan deniyor.

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Hassasiyet iyi güzel de…

Bu aşağılama ilk mi?

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Askerlerimizin kafasına çuval geçirildiğinde, bunlar gıkını çıkardı mı?

PKK tanık, TSK sanık yapılmadı mı?

Genelkurmay başkanı “terörist” ilan edilmedi mi?

Türk ordusuna “bok” muamelesi yapmadılar mı, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” demediler mi?

Madalyalı gaziler, Atatürkçü subaylar kahrından canına kıyarken, “mermiye kafa atmış” diye alay etmediler mi?

Tarikatçıların cemaatçilerin ordudan ihraç edilmesine şerh koyarken, pırıl pırıl subaylarımızı “fuhuşçu casus” damgasıyla ihraç etmediler mi?

Asrın iftirasını bavulla taşıyan tetikçi, “yılın gazetecisi” seçilmedi mi?

Akp gazetecileri köşe yazılarında, televizyon ekranlarında, asrın iftirasına uğrayan subaylarımıza “rezil, ahlaksız, tecavüzcü, kepaze, iğrenç, pislik, kafatasçı, namussuz, vatan haini, lekeli, onursuz, katil, dinsiz” demedi mi?

Genelkurmay'ın evsahipliğinde yapılan geleneksel 30 Ağustos resepsiyonu, Akp'ye devredilmedi mi?

Akp valisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı pastasını Akp marşıyla kesmedi mi?

Apo posteri taşımak suç olmaktan çıkarılırken, Atatürk anıtlarına çelenk koymak yasaklanmadı mı?

Atatürk'ün kızı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, Akp milletvekili tarafından “soykırımcı” ilan edilmedi mi?

Fantomumuz düşürüldüğünde “savaş çıkaracak halimiz yok herhalde” demediler mi? Pilotlarımızın cenazelerini Amerikalılar bulup çıkarmadı mı?

Kobani'ye giden Kürdistan ordusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye topraklarında resmi geçit yaparken, ayak altında dolaşmasınlar diye silahlı kuvvetlerimizi kışlalarına saklamadılar mı?

Cephanelik patladığında, 25 şehidimiz morgta yatarken, Akp valisi “şehrin tanıtımı olur” diyerek genelkurmay başkanına sucuk hediye etmedi mi? Akp sözcüsü “lokum bile ikram edilir” demedi mi? Akp bakanı “Hindistan'da Pakistan'da olur böyle şeyler” demedi mi?

Aktütün basıldığında, 15 şehit varken, Akp milletvekili oğluna stadyumda sünnet düğünü yapmadı mı? Akp'nin bakanı, şimdiki başbakan kirve olmadı mı? Akp logolu pasta kesip, davul zurnalarla halay çekmediler mi?

Askeri üssümüzden bayrak indirilmedi mi?

Şehit babası, hükümeti eleştirdi diye hapse mahkum edilmedi mi?

Gazilerimizin protezlerine haciz gelmedi mi?

Şehitlerimizin tabutları, portakal sandığı gibi, kamyonet kasasında taşınmadı mı?

Helikopterimiz düştüğünde, 17 şehidimiz varken, Ahmet Kiziroğlu Gazze'ye koşup, Hamaslılara sarılarak hıçkıra hıçkıra ağlamadı mı?

Libyalı, Yemenli, Mısırlı, Suriyeli yaralılar ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilip, eskortlar eşliğinde, özel hastanelerde tedavi ettirilirken, kendi gazilerimiz evlerine şehirlerarası otobüslerle gönderilmedi mi? Gazilerimiz otobüs biletlerini kendi ceplerinden ödemedi mi?

Kendi çocukları askerlik yaptı mı?

Bedelli askerliği, kışlaya bile uğramadan, dekontlu askerlik haline getirmediler mi? Ensesi kalınsa canı sağolsun, garibansa vatan sağolsun denmedi mi?

Yurtsever generallerimizin eşlerinin bile orduevlerine girişi yasaklanmadı mı?

Vatan toprağı terkedilmedi mi? Süleyman Şah Türbesi'ndeki boş sandukalar sırtlanıp, tırıs tırıs kaçılmadı mı?

Kardak kahramanlarımız terörist diye hapse tıkılırken, Ege adalarımız Yunan'a peşkeş çekilmedi mi?

Akp döneminde kanun değiştirilmedi mi, şehit ve gazi tanımı silinmedi mi? Şehidi vazife ölümü, gaziyi vazife malulu yapmadılar mı? Böylece, koğuşta ranzasından düşüp ölenle, çatışmada hayatını kaybedeni bir tutmadılar mı?

50 defa ameliyat olan, organlarını kaybeden gazilerimizden, ilaç katkı payı almıyorlar mı? Protez faturasına sınırlama getirmediler mi?

Bacağını kaybeden gaziyi güya kamu kurumunda işe alıp, çaycı yapmadılar mı? Tek bacağıyla katlar arasında çay dağıtmıyor mu?

CHP milletvekilleriyle tesadüfen denk gelip fotoğraf çektiren gazilerimizi işten atmıyorlar mı?

Şehit cenazesinde “teröristleri Habur'da karşılayanlar nerede” diye isyan eden kadını, vay sen bizim hükümetimize nasıl laf söylersin diye bayıltana kadar dövmediler mi?

Ecyad Kalesi'ni yıkan bedeviye, hem de 10 Kasım'da, devlet şeref madalyası takmadılar mı?

Genelkurmay başkanını kamuflajlı asker kıyafeti giydirilmiş sünnet çocuğu gibi, o bedevinin yanına oturtmadılar mı?

Yurtdışından koşa koşa gelen subaylarımızı “kaçma şüphesi var” diye tutuklarken, Hizbullah'ı sokağa salmadılar mı?

30 Ağustos törenlerini yasaklamadılar mı?

Polisleri askerlikten muaf tutup “hadi yırttınız” demediler mi?

Atatürk tarafından kurulan TBMM'den, Atatürk'ün mareşal üniformalı tablosu kaldırılmadı mı?

Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün yatağının başucunda saygı nöbeti tutan ve her 10 Kasım'da gözlerinden yaşlar süzülen askerlere yasak getirilmedi mi?

Türkiye'de askerlik çağında 425 bin Suriyeli yaşıyorken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudundan daha fazla sayıda eli silah tutacak Suriyeli varken, bunlar plajlarda nargile içip, götünü gezdirirken, üstüne para ödenirken… Mehmetçik Suriye'de şehit olmuyor mu?

Ağırlama bedeli ayaklarıyla, devlet kurumlarında milyarlarca liralık “pasta, kek, kurabiye” parası harcanırken, askerlerimizin karavanasından böcek, kurt çıkmıyor mu? Suriyelilere 30 milyar dolar harcanırken, askerlerimiz merdivenaltı yandaş yemek şirketleri tarafından bayat tavuklarla zehirlenmiyor mu?

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15 Temmuz şehitleri, hepimizin şehidi… Terör şehitleri kimin şehidi?

15 Temmuz şehitleri demokrasiyi kurtardı, terör şehitlerimiz monarşiyi mi kurtarmaya çalışıyor?

15 Temmuz şehitleri memleketimiz için can verdi, terör şehitlerimiz Nikaragua için mi ölüyor?

15 Temmuz şehitleri bayrak ve ezan için şehit oldu, terör şehitlerimiz Papa için mi vuruşuyor?

15 Temmuz şehitleri milli birliği sağladı, terör şehitleri vatan bölünsün diye mi uğraşıyor?

15 Temmuz şehitleri tankın karşısına dikildi, terör şehitlerimiz karanfille dolaşan terörişkoların karşısına mı dikiliyor?

15 Temmuz şehitleri için hükümet eliyle maddi yardım kampanyası düzenlendi, 15 Temmuz şehitlerimiz yoksul da, terör şehitlerimiz holding sahibi mi, terör şehitlerinin ailelerinin dayanışmaya ihtiyacı yok mu?

15 Temmuz gazileri gazi de, terör gazileri niyazi mi?

15 Temmuz şehitleri canımızdan parça, terör şehitleri kelle mi?

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15 Temmuz afişleri aşağılayıcı da, bunlar aşağılayıcı değil mi?

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Yoksa siz hâlâ fetocularla mı mücadele ediliyor sanıyorsunuz?