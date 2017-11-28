Hayırsever Rıza beyi yargılayacak jüri heyetini açıklıyorum

Bu satırların yazıldığı dakikalarda, hayırsever Rıza beyi yargılayacak olan mahkemenin jüri heyeti seçiliyordu.

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Jüri heyetini tanıtayım ben size.



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Hakkı Köylü

Akp Kastamonu milletvekili

Yılmaz Tunç

Akp Bartın milletvekili

Kemal Şerbetçioğlu

Akp Bursa milletvekili

İlknur İnceöz

Akp Aksaray milletvekili

İsmet Su

Akp Bursa milletvekili

Bilal Uçar

Akp Denizli milletvekili

Mustafa Akış

Akp Konya milletvekili

Yusuf Başer

Akp Yozgat milletvekili

Ayşe Türkmenoğlu

Akp Konya milletvekili



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Tbmm'de hayırsever Rıza beyin faaliyetleriyle ilgili olarak yolsuzlukları araştırma komisyonu kurmuşlardı, Türk milleti önünde namusu ve şerefi üzerine yemin eden “tarafsız” jüri heyeti buydu.



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Bilal Uçar'a sordular…

“Suçlu olabilirler, bu fiilleri işlemiş olabilirler ama, delil yok” dedi.

Yusuf Başer'e sordular…

“Rıza Sarraf'ın elektronik posta adreslerine girilmiş, nasıl girilmiş, mahkeme kararıyla mı girilmiş, hepsi algı operasyonu” dedi.

İlknur İnceöz'e sordular…

“Ayakkabı kutuları, para sayma makinaları, akıl baliğ, temiz kudrete sahip her insan burada kurgu olduğunu görür” dedi.

Yılmaz Tunç'a sordular…

Uzatmadı, “suç yok” dedi.

Mustafa Akış'a sordular…

“Suçun işlenmesinin önlenmemiş olması dikkat çekicidir, bakanlara gönderildiği ve rüşvet olduğu öne sürülen paralara müdahale edilmemiş olması manidardır” dedi.

Ayşe Türkmenoğlu'na sordular…

En şahane izahatı o yaptı.

“Bakanlarımızın her şeyi kabul ettiklerini varsaysak bile, suç işlediklerine dair makul şüphe oluşmadı bende” dedi.



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Zaten Ayşe Türkmenoğlu'nun izahatından sonra öbür jüri üyelerine sormanın alemi yoktu, “suç işlendiğine dair kanaat hasıl olmamıştır” kararı verildi, iş bitti.



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New York mahkemesi akıl baliğ, temiz kudrete sahip bu jüri heyetini seçerse… Hayırsever Rıza bey her şeyi şakır şakır itiraf etse bile, suç işlediğine dair makul şüphe oluşmaz, suç işlediğine dair kanaat hasıl olmaz, hayırsever Rıza bey yırtar.



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Yok eğer New York mahkemesi temiz kudrete sahip olmayan başka bi jüri heyeti seçerse, nasıl bi kanaat hasıl olur, orasını bilemem gari!