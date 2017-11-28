Hayırsever Rıza beyi yargılayacak jüri heyetini açıklıyorum

Bu satırların yazıldığı dakikalarda, hayırsever Rıza beyi yargılayacak olan mahkemenin jüri heyeti seçiliyordu.
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Jüri heyetini tanıtayım ben size.
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Hakkı Köylü
Akp Kastamonu milletvekili
Yılmaz Tunç
Akp Bartın milletvekili
Kemal Şerbetçioğlu
Akp Bursa milletvekili
İlknur İnceöz
Akp Aksaray milletvekili
İsmet Su
Akp Bursa milletvekili
Bilal Uçar
Akp Denizli milletvekili
Mustafa Akış
Akp Konya milletvekili
Yusuf Başer
Akp Yozgat milletvekili
Ayşe Türkmenoğlu
Akp Konya milletvekili
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Tbmm'de hayırsever Rıza beyin faaliyetleriyle ilgili olarak yolsuzlukları araştırma komisyonu kurmuşlardı, Türk milleti önünde namusu ve şerefi üzerine yemin eden “tarafsız” jüri heyeti buydu.
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Bilal Uçar'a sordular…
“Suçlu olabilirler, bu fiilleri işlemiş olabilirler ama, delil yok” dedi.
Yusuf Başer'e sordular…
“Rıza Sarraf'ın elektronik posta adreslerine girilmiş, nasıl girilmiş, mahkeme kararıyla mı girilmiş, hepsi algı operasyonu” dedi.
İlknur İnceöz'e sordular…
“Ayakkabı kutuları, para sayma makinaları, akıl baliğ, temiz kudrete sahip her insan burada kurgu olduğunu görür” dedi.
Yılmaz Tunç'a sordular…
Uzatmadı, “suç yok” dedi.
Mustafa Akış'a sordular…
“Suçun işlenmesinin önlenmemiş olması dikkat çekicidir, bakanlara gönderildiği ve rüşvet olduğu öne sürülen paralara müdahale edilmemiş olması manidardır” dedi.
Ayşe Türkmenoğlu'na sordular…
En şahane izahatı o yaptı.
“Bakanlarımızın her şeyi kabul ettiklerini varsaysak bile, suç işlediklerine dair makul şüphe oluşmadı bende” dedi.
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Zaten Ayşe Türkmenoğlu'nun izahatından sonra öbür jüri üyelerine sormanın alemi yoktu, “suç işlendiğine dair kanaat hasıl olmamıştır” kararı verildi, iş bitti.
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New York mahkemesi akıl baliğ, temiz kudrete sahip bu jüri heyetini seçerse… Hayırsever Rıza bey her şeyi şakır şakır itiraf etse bile, suç işlediğine dair makul şüphe oluşmaz, suç işlediğine dair kanaat hasıl olmaz, hayırsever Rıza bey yırtar.
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Yok eğer New York mahkemesi temiz kudrete sahip olmayan başka bi jüri heyeti seçerse, nasıl bi kanaat hasıl olur, orasını bilemem gari!