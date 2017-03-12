Kaddafi, asrın liderimize ödül verdi, Kaddafi'yi kafasını taşla eze eze öldürdüler. Hüsnü Mübarek, cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'le kucaklaştı, Hüsnü Mübarek'i kafese koydular. Asrın liderimiz Beşar Esad'la kardeş oldu, Suriyeliler o günden beri birbirini vuruyor. Cumhurbaşkanımız Pakistan'a gitti, Benazir Butto'yu havaya uçurdular. Başbakanımız Lübnan meclisinde konuştu, ertesi sabah Lübnan işgal edildi. Cumhurbaşkanımız Yemen'e gitti, bakanlarımızla birlikte Yemen türküsünü söyleyip ağladılar, Yemen'de iç savaş çıktı. Başbakanımız Filistin lideriyle el sıkıştı, o gece Gazze'ye füze yağdı. Ürdün başbakanı Ankara'ya ayak bastı, Ürdün'e dönmeden istifa etti. Gürcistan'la yakınlaştık, asrın liderimiz Saakaşvili'ye sarıldı, ertesi gün Rusya tanklarla Gürcistan'a girdi. Suudi kralı, asrın liderimizle dindar cumhurbaşkanımıza madalya taktı, turp gibiydi, felç oldu. Başbakanımız Irak'a gitti, henüz Irak'tayken Irak meclisi basıldı, bakanlar rehin alındı, 45 kişi öldü. Afrika açılımı yaptık, ne Tunus kaldı kardeşim, ne Fildişi Sahili, kan gövdeyi götürdü. El Beşir'e Çankaya köşkünde mantı yedirdik, Sudan resmen ikiye bölündü. Arjantin devlet başkanı geldi, gelmeden önce seyahat harcırahı çalındı, dönünce kansere yakalandığı açıklandı. Arnavutluk başbakanı düğüne geldi, asrın liderimizin oğlu Bilal'in nikah şahidi oldu, ertesi sabah sancılarla kıvrana kıvrana hastaneye zor yetiştirdiler, yatırıp safra kesesini aldılar. 2010'u Japonya yılı ilan ettik, 2011'de tsunamiyle dümdüz oldular, nükleer santral bile patladı. Cumhurbaşkanımız Güney Kore'ye gitti, elli sene sonra ilk defa Kuzey Kore'den füze fırlattılar. Yunanistan başbakanı kış olimpiyatımıza geldi, Yunanistan'da halk ayaklanması çıktı, hükümet istifa etti. Irak cumhurbaşkanı Talabani, başbakanımızla görüştü, görüşüş o görüşüş, o günden beri Talabani'yi gören yok, bazı kaynaklara göre bitkisel hayatta makineye bağlı, bazı kaynaklara göre öldü. Romanya başbakanı geldi, anlaşmalar imzaladı, gidince derhal istifa etti. İspanya başbakanıyla bizim başbakan medeniyetler ittifakı kurdu, adamcağız siyaseti bıraktı. Bizim Silvio İtalya'nın en zengin insanıydı, mahkum oldu, sosyal hizmet cezasına çarptırıldı, herife huzurevinde çöpçülük yaptırdılar. Portekiz başbakanı, cumhurbaşkanımızı karşıladı, el sıkıştı, sonra gitti kendi cumhurbaşkanına istifasını sundu. Ukrayna'yla vizeleri kaldırdık, Ukrayna başbakanı tutuklandı. Polonya'yla irtibat kurduk, Polonya devlet başkanının uçağı düştü, rahmetli oldu. Asrın liderimizin Kosova'ya gideceği açıklandı, Kosova sokaklarına hoşgeldiniz pankartları asıldı, asrın liderimiz gitmeden 12 saat önce Kosova hükümeti düştü. Asrın liderimizin ABD'ye gideceği açıklandı, başına gelecekleri tahmin eden Obama beyzbol sopasını çıkardı, gezi iptal oldu. Asrın liderimiz azimli davrandı, ertesi sene illa ABD'ye gitti, henüz dönmeden kasırga çıktı, insanlar öldü, Oklahoma afet bölgesi ilan edildi. Başbakanımızın El Fetih'le Hamas arasındaki sorunları çözmek için Filistin'e gideceği açıklandı, duyulması bile yetti, Filistin hükümeti istifa etti. Cumhurbaşkanımız İsveç'e gitti, külkedisi olarak tanınan İsveç prensesi şak diye öldü iyi mi… Cumhurbaşkanımızı korumakla görevli olan İsveçli polislerden biri motoruyla kanala uçtu, o da öldü, prensesle beraber gömdüler. NATO genel sekreteri geldi, otelin banyosunda düştü, omzu çıktı. Rusya dışişleri bakanı geldi, otelde merdivenden yuvarlandı, sol eli bilekten kırıldı. Gürcistan cumhurbaşkanı geldi, gelmişken burda kamp yapan Gürcistanlı bisikletçileri ziyaret etti, bisikletten düştü, kolunu kırdı. Burkina Faso dışişleri bakanı geldi, bizim dışişleri bakanıyla ortak basın toplantısı yaparken, bizimki lafı uzattı, adam ağaç gibi devrildi, bayıldı, hastanede güç bela ayılttılar. Mursi'ye gittiler, sırtını sıvazladılar, Mısır'da darbe oldu, Mübarek'i kafesten çıkardılar, Mursi'yi kafese koydular. Asrın liderimiz olimpiyat oylaması için Arjantin'e gitti, merhabalaştılar, Arjantin devlet başkanı beyin kanaması geçirdi. Olimpiyatı Tokyo kazandı, asrın liderimiz Tokyo'yu tebrik ediyorum dedi, Tokyo valisi istifa etti. Güney Afrika'yla vizeleri kaldırdık, olan Mandela'ya oldu, rahmetli oldu. Angelina Jolie bizimkilerin elini sıktı, gitti memleketine göğüslerini aldırdı, boşanmaya karar verdi. Cumhurbaşkanımız Almanya cumhurbaşkanını Kayseri'de ağırladı, bilahare, Almanya'ya iade-i ziyarete gitti, neticede, Almanya tarihinde ilk kez Almanya cumhurbaşkanı istifa etti. İspanya başbakanı Türkiye'ye geldi, bakalım İspanya hükümetinin başına ne gelecek diye merak ediyorduk, bu sefer iş Kral'a patladı, İspanya Kralı'nın kızıyla damadını yargıladılar, kontmuş dükmüş dinlemediler, mallarına el koydular. Cumhurbaşkanımız İtalya'ya gitti, İtalya hükümeti istifa etti. Cumhurbaşkanımız Roma'da kalmış, çok istemesine rağmen, hava muhalefeti nedeniyle Floransa'ya gidememişti. Sanırım İtalya'nın en şanslı şehri Floransa diye düşünmüş olmalılar ki, Floransa belediye başkanına hükümeti kurma görevi verdiler. Cumhurbaşkanımız Letonya'ya gitti, akabinde, Letonya'da süpermarket binası çöktü, 54 kişi öldü, Letonya hükümeti istifa etti. Fransa cumhurbaşkanı Paris'te mis gibi oturuyordu, durup dururken Ankara'ya gelmeye niyet etti, gelmeden üç gün önce sevgilisiyle yakalandı, first lady hastanelik oldu, ayrıldılar. Başbakanımız Ukrayna devlet başkanını Ankara'da ağırladı, Ukrayna'da iç savaş çıktı, Ukrayna devlet başkanı canını kurtarmak için Rusya'ya kaçtı. İtalya büyükelçisi, ülkesinin reklamı için Michael Schumacher'in kullandığı ilk Ferrari'yi Ankara'ya getirdi, sergiledi, bir ay geçti geçmedi, Michael Schumacher kafasını kayaya vurdu, hâlâ komada… İngiltere Kraliçesi bizim cumhurbaşkanına şövalye madalyası taktı, İngiliz halkı Avrupa Birliği'ni terk etti.

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Galiba üç sene önceydi, cumhurbaşkanımızın Hollanda'ya gideceği açıklandı, Hollanda prensi çığ altında kaldı, bitkisel hayata girdi, cumhurbaşkanımız Hollanda'ya ayak bastı, Hollanda hükümeti istifa etti, Hollanda kraliçesi iade-i ziyarete geldi, bizim cumhurbaşkanına Hollanda Aslanı madalyası taktı, prens öldü, kraliçe tahtı bıraktı.

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Ve dün… Hollanda hükümeti, bizim dışişleri bakanının uçağının Hollanda'ya inişine izin vermedi.

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Hakikaten çok ayıp ettiler ama…

Maaşallah dediğimiz üç gün yaşıyor birader, naapsalardı yani!