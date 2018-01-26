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Nusret’in restoranı ABD’liye pahalı geldi

Sosyal medyada ete tuz serpiştirmesiyle fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe’nin ABD’nin New York kentinde açtığı restoran geçer not alamadı.

02:5726 Ocak 2018
Haberler Dünya
Nusret’in restoranı ABD’liye pahalı geldi
Sosyal medyada ete tuz serpiştirmesiyle fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe’nin ABD’nin New York kentinde açtığı restoran geçer not alamadı.

New York Post Gazetesi'nin gurme yazarı Steve Cuozzo, Nusr-Et'te yediği yemeği değerlendirdi. Yazar, servis edilen eti, salatayı ve şarabı “kötü” olarak niteledi.

Fiyatların pahalılığından yakınan Cuozzo, üç kişi gittikleri restoranda yemek, birer kadeh şarap ve kokteyl için tam 521 dolar (yaklaşık 1950 TL) ödediklerini belirtti. Cuozzo, ayrıca porsiyonların oldukça küçük olduğunu ve yemekten sonra atıştırmak zorunda kaldıklarını yazdı.

1 PORSİYON ET 275 DOLAR! Esra Öziskender adlı kadının paylaştığı adisyonda bir ete 275 dolar yazıldığı görünüyor.

1 PORSİYON ET 275 DOLAR!
Esra Öziskender adlı kadının paylaştığı adisyonda bir ete 275 dolar yazıldığı görünüyor.

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