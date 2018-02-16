Skandal! 12 yaşındaki çocuğa ‘evli misin’ sorusu!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, öksüz-yetim programından faydalanabilecek çocuklara ulaşmak ve gelir tespiti yapmak için, ilköğretim okulu öğrencilerine, ‘Hane beyan formu’ dağıttı. Formda, “12 yaşından büyük tüm bireylerin evli ya da bekar olduklarına ilişkin’’ medeni hal durumu ve çalışıp çalışmadıklarının da yazılması istendi.

Eskişehir’de yaşanan bu olaya tepki gösteren Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, ‘Formda 12 yaşındaki çocukların medeni durumlarının sorulması çocuk gelinleri çağrıştırıyor” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, formdaki bu sorulara tepki gösterdi ve konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Gelir tespiti yapmak ve ihtiyacı olanların sosyal yardım ve destek programlarından faydalanmasını sağlamak amacıyla veri tabanı oluşturmak için hazırlanan ve ilkokullarda dağıtılan üç sayfalık formda, 12 yaşının üzerindeki çocukların yanıtlaması istemiyle “Uygun bir iş teklifi almanız durumunda çalışır mısınız? Son bir yıl içinde kaç aydır işsizsiniz?” soruları da yöneltildi. “Hanede kayıtlı 12 yaşından büyük tüm bireylerin medeni hallerinin yazılması, hanede kayıtlı 12 yaşından büyük tüm bireylerin çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa hangi sektörde, çalışmıyorsa nedeninin yazılması gerekmektedir” denildi.

O DAHA ÇOCUK

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Aile Bakanlığının dağıttığı bu forma tepki göstererek, “Belgede 12 yaşındaki çocukların medeni durumunun sorulması çocuk gelinleri çağrıştırıyor. Ayrıca okulda olması gereken çocuklar için ‘çalışma' soruları da çocuk işçiliği akla getiriyor. Temel itirazımız ise sosyal devletin ortadan kaldırılması sonucunun yardım ve sadaka toplumuna dönüşmesidir” dedi.

Okullara dağıtılan formu TBMM gündemine de taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer “12 yaşındaki çocuğa evli misin çalışıyor musun? diye soruluyor. Eğer amaç çocuk işçileri tespit etmekse ya da 12 yaşını doldurmuş ve evlendirilmiş çocukları tespit etmekse, bakanlığın ulaşabileceği birçok veri var. Fakat hükümetin genel tavrı doğruların peşinde olanları yok saymak… Bakanlık bu formdaki sorulanlarla neyi amaçlıyor? ” diye sordu.

İŞTE O FORMLAR: