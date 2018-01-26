11 milyon araç kaçak geçti

Otoyol ve köprüler gibi ücretli geçiş sisteminin uygulandığı yerlerden 2016 yılında, 11 milyon 347 bin 869 adet kaçak geçiş yapıldığı ortaya çıktı. 2015’te sadece HGS gişelerinden, 2 milyon 728 bin 912 kaçak geçiş saptanmıştı.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Sayıştay'ın 2016 Karayolları raporunu açıkladı. Pekşen, “2016 yılında otoyol ve köprüler gibi ücretli geçiş sisteminin uygulandığı yerlerden, 11 milyon 347 bin 869 adet kaçak geçiş kaydı alınmış. Bu inanılmaz bir rakamdır. Bu nasıl mümkün olabilir, bu kadar araç nasıl kaçak geçer?'' diye sordu.

Pekşen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın cevaplaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde “Gişelerdeki barkod okuma sisteminin çok hassas olması gerekiyor. Kaçak geçtiği iddia edilen araçların önemli bir kısmında da aslında HGS ve OGS sistemi mevcut. Fakat sistem okumadığı için bu araçlara sonradan büyük miktarlarda ceza gönderiliyor. Vatandaşın mağduriyeti de önlenmeli'' dedi.

Bakan Arslan, 2015'te sadece HGS'den 2 milyon 728 bin 912 kaçak geçiş yapıldığını ve bu geçişlere ilişkin para cezası tebligatlarının, 2016 yılında araç sahiplerine gönderilip, ücreti ödemeyen 10 bin 255 kişiye dava açıldığını belirtmişti.

2015'DE 3 MİLYONA YAKIN

2 milyon 728 bin 912 aracın Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) etiketsiz geçtiğini belirten Arslan, HGS gelirleriyle sadece HGS proje bedelleri değil, sistemin işletilmesi, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi masraflarının da karşılandığını kaydetti.