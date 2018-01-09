Dikkat tanıdığınız çıkabilir!

Türkiye'de ünlülerin sık sık yaptırdığı ve Cem Yılmaz'ın sosyal medya da minik heykelini paylaşmasıyla daha da ünlenen üç boyutlu heykellere vatandaşlar tarafından ilgi büyük. Öyle ki heykel dükkanlarında ünlülere ve tanıdığınıza rastlamak mümkün! Peki bu minik heykeller nerede ve nasıl yapılıyor? Hangi amaçla kullanılıyor? Sevdiklerinizin figürlerini yaptırmak kaç para?

İstanbul’da toplam sayıları,bir elin parmaklarını geçmeyen 3 boyutlu heykel üreticileri, minik heykellerin nasıl üretildiğini ve hangi aşamalardan geçtiğini sozcu.com.tr’ye anlattı. Heykel üreticisi Alper Güner, kimi vatandaşın sevdiği insanlara anı olarak heykelini yaptırdığını kimisinin de hediye olarak gönderdiğini söylüyor. Ayrıca filmlerde de üç boyutlu heykellerin dijitallerini kullandığını söyleyen Güner en son Arif V 216 filminin uçaktan atlama sahnesini yapılan bu sistemle çekildiğini söyledi. Zor sahnelerin genellikle bu sistemin kullanıldığını söylen Güner, sistem ile birlikte dublörlerin ortadan kalktığını söylüyor.

300 BİN’İN ÜZERİNDE KARE ÇEKİLDİ

Tükiye’de 3 boyutlu heykel üretimini çok az sayıda kişinin yaptığını söyleyen heykel üreticisi Alper Güner sozcu.com.tr’ye açıklamasında “Dünyaya örnek olacak işleri bu dönem içerisinde yaptık. Ana işimiz insanların kendi heykel ikonlarını teslim aldıkları bir şirket olarak gibi gözükse de fazlasıyla sinema sektörüne film sektörüne hizmet veriyoruz. Şirketler gelip ürünlerinin 3 boyutlu karakterlerini alıp bunları reklam filminde kullanıyor. Sinema sektörüne verdiğimiz hizmet artık dublörlerin kullanılmadığı o tehlikeli sahneleri gelip bizden 3 boyutlu şekli ile yapıyorlar. Bunu da bugünlerde Arif V 216 filminde uçaktan atlama sahneleri vs gibi bizim yaptığımız 3 boyutlu karakterler ile çektiler. Keza Çanakkale 10 isimli filmde biz yaptık. 300 bin’in üzerinde tarama yaptık. Kerem Tunceri’nin oynadığı reklam yine bizim eserimiz. Bu 3 boyutlu heykel olayı vatandaşlar arasında çok yaygınlaştı. Sevdiği insanların minik heykellerini saklamayı herkes çok seviyor.” şeklinde konuştu

“ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORUZ”

Ayrıca tarihi eserlerinde 3 boyutlu şeklini yaptıklarını söyleyen Güner ” Bir diğer konu ise tarihi eserler… Bu eserlerin 3 boyutlu şekilde işliyoruz. Bir nevi onu ölümsüz hale getiriyoruz. Tabi bu yaptıklarımızın hepsini arşivliyoruz. En önemli örneği de Ruzorasn müzelerini yaptık.” dedi.



Fernando Muslera, Hakan Hepcan, Ozan Güven, İbrahim Büyüka

FOTOĞRAFLAMAK 1 SANİYE, YAPIMI 3 HAFTA SÜRÜYOR

Fotoğraflama sisteminin kurulumunun sadece bir gün sürdüğünü söyleyen Alper Güner ” Bu sistemin kurulumu sadece bir gün sürüyor. 100 adet kamera 12 adet flaş aynı anda çakarak görüntü alınıyor. Profesyonel kameralarla çalıştığımız için çok yüksek çözünürlükle 3 boyutlu modelinizi elde ediyoruz. Sizi gözeneklerinize kadar görüntüleye biliyoruz. En son Arif V 216 setine gittik.1 gün kurulum yaptık 2 gün boyuncada çekim yaptık. Ünlüleri farklı kostümleri ile taradık. Daha sonra bunlardan heykel ikonları ürettik hemde filmdeki sahneleri çektik.” dedi.



Sarp Levendoğlu, Mehmet Turgut, Vatan Şaşmaz. Vatan Şaşmaz ölümünden yaklaşık bir buçuk ay önce köpeği ile stüdyoya gelerek heykelini yaptırmış.

GERÇEK İNSANA BENZİYOR

Gerçekçi bir insan modeli çizdiklerini söyleyen üretici Güner “Buradaki donanım maliyeti sadece 300 bin TL ediyor. Onun haricinde birde bu heykellerin yapımı var. Orası da bayağı maliyetli. Ayrıca bunun yanında yazılım maliyeti de mevcut.”dedi.



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ÜRETİM MALİYETİ YÜKSEK

Bazı vatandaşların ölen yakınlarının fotoğraflarını getirip üç boyutlu şekli ile yaptırmak istediklerini söyleyen Güner “Fotoğraf olarak getirip üç boyutlusunu isteyen çok oluyor ancak maalesef çok mümkün değil. Kişilerin canlı olarak mevcut olması gerekiyor. Tek fotoğraftan kişiyi birebir heykelini yapmak çok mümkün değil. Hizmet çok güzel ancak üretim maliyeti çok yüksek. Bizde bunu ne kadar aza indirgeyebiliriz diye düşünüyoruz. Bu heykelin 3 haftalık üretim süresi var. Taranması çok kısa 1 saniye ancak yapımı 3 hafta sürüyor.” dedi.

7-8 AŞAMADAN GEÇİRİLİYOR

Yapım aşamasının nasıl olduğunu sorduğumuzda ise Güner şu şekilde cevap verdi; “Yapım aşaması da üç boyutlu yazıcılarla yapılıyor. Bunu şuan renkli olarak yapan tek bir firma var. Çok uzun bir üretim süreci var. Makina da 24 saat’den fazla sürüyor. Basımından sonra 7-8 farklı aşamadan daha geçiyor. Sertleştirme- fırınlama- temizleme bu süreç ortalama 3 hafta sürüyor. Herhangi bir el dokunması gerektirmiyor. Tamamen her şeyi makina yapıyor. Heykelin düşünce kırılma riski var.”



Reklamcı Levent Erdem, Hakan Altuğ

CEM YILMAZ’DAN SONRA İLGİ DAHA DA ARTTI

Üretim maliyetleri hakkında da bilgi veren Güner maliyetlerin çok fazla düşmeyeceğini söyledi. Güner “Cem Yılmaz’dan sonra 3 boyutlu heykellere ilgi daha da arttı. Fiyatlar hiçbir zaman düşmez çünkü üretim maliyetleri pahalı. Eğer üretim maliyetleri ucuzlarsa ozaman fiyatlarda aşağı inebilir. Heykel fiyatları boyutuna göre değişiklik gösteriyor. 700 TL’den başlayıp 4 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

HERKESE BİR ANI OLUYOR

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Güner “Çocuklar çok hızla değiştiği için 3 boyutlu görüntülerinin alınması onlar için çok büyük bir anı olduğunu düşünüyorum. Keza büyükler içinde öyle… En azından sevdiğimiz insanlar hayatlarını kaybettiklerinde küçük bir heykeli görmek isteriz. ” dedi.