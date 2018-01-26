Kripto para için gereken ekran kartları el yakıyor

Tüm dünyada merakla takip edilen kripto paralar, ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Kripto para üretme işlemine ise madencilik deniyor. Türkiye'de de kripto para madenciliği yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Hatta bazı kişiler bunun ticaretini bile yapıyorlar. Hal böyle olunca kripto para madenciliği sistemi için gerekli olan cihazlar piyasada artık yok satıyor. Kimi vatandaş ise bu cihazların parçalarını yurt dışından kaçak olarak sokuyor.

Bitcoin gibi kripto paraları üretmek için kullanılan güçlü ekran kartları yeni bir sektörü doğurdu. Türkiye’de pahalı olan ekran kartları ucuz olsun diye yurt dışından kaçak olarak getirilmeye başlandı. Kripto para üretmek için kullanılan kartlar gücüne göre 8 bin TL ile 110 bin TL arasında değişiyor.

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ALTIN KADAR DEĞERLİ

Kripto para madenciliği yapmak için gerekli olan ekran kartları karşılığında 7 dönümlük arazi teklif eden bile var.

KAÇAK ELEKTRİKLE KRİPTO PARA ÜRETİYORLAR

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş konu hakkında sözcü.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, kripto para madenciliğinin yeni bir çığır açtığını söyledi. “Kişiler artık belli paralar karşılığında kendilerine server kiralıyorlar veya satın alıyorlar.” diyen Kurtuluş, “Ancak bu durum kaçak elektrik konusunu da gündeme getiriyor. Hatta kulağıma gelen, doğuda bu şekilde fabrikalar kurup kaçak elektrikle kripto para üretiyorlar ” şeklinde konuştu.

81 İL’DEN SİPARİŞ ALINIYOR

Türkiye’de kripto para madenciliği cihazının artık çok zor bulunduğunu ve neredeyse kara borsaya düştüğünü belirten RZ Elektronik yetkilisi Fahrettin Yılmaz, “Türkiye’de bu sistemi satın alanların sayısı çok fazla. Biz bu cihazı neredeyse yok satıyoruz.” açıklamasında bulundu. “Cihazları veya parçalarını uyguna bulmak mümkün değil.” diyen Yılmaz, “Neredeyse altın ile yarışıyor. Fiyatları ise 8 bin TL’den başlayıp 110 bin TL’ye kadar çıkıyor. 81 ilden de şuan sipariş alıyoruz.” açıklamasında bulundu.

CİHAZIN HIZI ÖNEMLİ

Kripto para madenciliğinde paranın üretim hızının çok önemli olduğunu vurgulayan yatırımcılar, bu özelliğinin de cihazlara yansıdığını söylüyor. Kripto para madenciliği için cihazını satan Tolga Kaynak ilginç tekliflerle karşılaştığını belirtti. Hatta bir müşterinin kripto para cihazı için Manisa’daki 7 dönümlük arazisini takas etmek istediğini söyleyen Kaynak, cihazının fiyatını ilerleyen günlerde daha da arttıracağını söylüyor.