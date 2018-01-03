Son dakika… Aralık ayı enflasyonu belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69 artış gösterdi. 2017 yılı enflasyonu 11,92 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,52, ev eşyasında %1,18, konutta %0,77 ve lokanta ve otellerde %0,47 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede %0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %13,79, çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev eşyası %12,74 ve sağlık %11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,59 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,79 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 124 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.