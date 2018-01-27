Ayvalık’ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında; bir otomobil yolun ortasındaki refüjü aşarak, karşı yönden gelen bir süt tankerine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içinde bulunan ve yöre halkının ‘Belediye Çeşmesi' adıyla tanımladığı mevkide, Gömeç istikametinden gelen Mahsun Özel yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Oldukça süratli olduğu tahmin edilen araç; yolun ortasındaki refüjü aşarak, henüz sürücüsünün adının belirlenemediği süt tankerine çarparak durabildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen araçta yaralıları itfaiye ekipleri çıkarırken; kazada otomobil sürücüsü Mahsun Özel olay yerinde, Mehmet Kırca kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan İbrahim İvgin ve Bilgin Aydoğdu isimli gençler ise aynı hastanede müşahade altına alındı. süt tankeri şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA