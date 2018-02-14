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Benzin istasyonunda silahlı soygun

Bursa'da benzin istasyonuna elinde silah ve yüzünde kar maskesi ile gelen iki şüpheli, kasada bulunan 5 bin lira parayı çalarak kaçtı. Soygun, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

03:5214 Şubat 2018
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Benzin istasyonunda silahlı soygun
Bursa'da benzin istasyonuna elinde silah ve yüzünde kar maskesi ile gelen iki şüpheli, kasada bulunan 5 bin lira parayı çalarak kaçtı. Soygun, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, ellerinde silah olan ve yüzlerinde kar maskesi bulunan 2 kişi, benzin istasyonuna girerek ellerindeki silah ile ateş açtı.

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Daha sonra kasada bulunan Hasan T.(54) ile Levent K.’nın (22) yanlarına gelen şüpheliler, kasadaki paraları kendilerine vermesini söyleyerek tehdit etti. Kasadaki 5 bin lira nakit parayı alan hırsızlar, Levent K., ile Hasan T.’yi de darp etti. Paraları alan 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

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”Silahlı soygun kamerada”

Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Görüntülerde, elleri silahlı kar maskeli 2 şüphelinin markete girdiği, içecek dolaplarına doğru ateş ettiği, daha sonra kasadaki çalışanları darp ettiği ve paraları çalarak kaçtıkları görüldü.

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Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede mermi kovanı ve çekirdeğini buldu.

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Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Son güncelleme: 03:5814.02.2018
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