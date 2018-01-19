Gezici, son anket araştırmasının sonuçlarını ilk defa Halk Arenası’nda açıkladı

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Gazeteci- Yazar Uğur Dündar'ın Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programı gündemi belirlemeye devam ediyor. Programın bu akşamki konuklarından Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, son anket araştırmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son referandum ve Kıbrıs’taki seçimlerde başarılı tahminlerde bulunan ‘Gezici Araştırma’nın Genel Müdürü Murat Gezici, son yaptıkları araştırmada ilginç bulgular olduğunu belirtti.

Gezici’nin konuşmalarından bazı satırbaşları şöyle;

“HER 3 SEÇMENDEN BİRİ ‘SADIK SEÇMEN’ DEĞİL ARTIK”

“Ak Parti’ye oy veren her üç seçmenden biri ‘sadık seçmen’ değil artık. Yani Ak Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde 33’ü-35’i istemeyerek oy veriyor. İYİ Partili ya da İYİ Parti’siz bir anket araştırmasında sonuçların çok farklı olduğunu görüyoruz”

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“İTTİFAK MHP TABANINDA REFLEKSLERE SEBEBİYET VERECEK”

Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ittifakının, iktidarın ne kadar sıkıntılı olduğunu gösterdiğini belirten Gezici, “Bu iki parti bir dayanışmaya girmiştir. MHP vizyonu olan bir parti ama farklı bir parti ile hareket ediyor. Bu gerek MHP tabanında reflekslere sebebiyet verecek; aynı zamanda bu yakınlaşma Güney Doğu ve Doğu Anadolu da çatlaklara sebebiyet verecektir. Kürtlerin yüzde 65’i Ak Parti’ye oy veriyor. Yani kürt seçmenleri bu iki partinin yakınlaşmasından oldukça rahatsız” ifadelerinde bulundu.

ANKET SONUÇLARINI İLK DEFA HALK ARENASI EKRANLARINDA AÇIKLADI

Anket sonuçlarını ilk defa Halk Arenası’nda paylaştığını belirten Gezici;

“Araştırma 2-17 Aralık arasında, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde 4 bin 238 katılımcıyla yapılmıştır.

Ak Parti 42… Yüzde 49’lardan 42’lere düştüğünü görüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ………….20.1

İYİ Parti ………………………………………..20.2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ………..7.29

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 8.73

Diğer partiler yüzde 1 civarında…”