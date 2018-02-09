Gökçek’in projesi her ay 2.5 milyon lira yiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’ten miras kalan “Tarihi Kent Merkezi’’ projesi, belediyeyi zarara uğratıyor!..

Gökçek döneminde “Tarihi Kent Merkezi'' yaratmak amacıyla başlatılan ve yeni Başkan Mustafa Tuna'ya miras bırakılan proje, belediyeye her ay 2 milyon 560 bin liraya mal oluyor.

‘PEKİ TARİHİ DEĞERLER NE OLACAK?'

Gökçek döneminde belediyeye devredilen 2 çarşı ve bir bakanlık binasından kiracıların büyük bölümü çıkarıldı. Aylık 2 milyon lira olan gelir, 600 bin liraya düştü. Belediye, Gençlik Spor Bakanlığı'nın boş binasına da her ay 160 bin lira aidat veriyor. SGK'ya verilmesi gereken 2 arsanın devri de yapılmadığı için her ay 1 milyon lira tazminat da ödeniyor.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal konuyu TBMM gündemine getirdi ve “Belediye, halen faaliyete başlanmayan bir sözde meydan yüzünden, her ay gelir kaybına uğruyor'' dedi. Haberal şunları söyledi: “Anafartalar, Ankara'nın ilk çarşısı. Yıkılacaksa içindeki tarihi rölyef ve seramikler değerlendirilmelidir. Ulus Meydanı bizim için önemlidir, cumhuriyet tarihimizin temelleri, tarihi değerlerimiz, İş Bankası, Sümerbank ve kurucu Meclislerimiz buradadır. Etraftaki mezbelelikler ve gecekondular dururken çarşı çalışanları ve işverenler mağdur edilirse, bunu kimseye anlatamayız.''