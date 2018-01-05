Halk Arenası Bergama’da!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta UNESCO’nun dünya mirası listesine aldığı Bergama’ya konuk oldu. Halk Arenası sevenleri salonu yine hıncahınç doldurdu.

Meclis'e girdiği günden bu yana Kuvayi Milliye ruhunun bayraktarlığını yapan, küresel emperyalizme karşı en sert milli söylemleri dile getiren Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, demokrasinin olmazsa olmazlarından sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekle dikkatleri üzerinde toplayan Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına haberler ve yazdığı kitaplarla hizmet etmekten vazgeçmeyen dürüst ve cesur gazeteci Mustafa Hoş'un gündemle ilgili yorumları günlerce konuşulacak.

Halk Arenası’nın konuk olduğu salon yine hıncahınç dolu. İşte o güzel Halk Arenası’ndan en güzel kareler…