İçişleri Bakanlığı’ndan HÖH hakkında inceleme

İçişleri Bakanlığı kamuoyunda HÖH olarak bilinen 'Halk Özel Harekatı' hakkında inceleme başlattı...

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Halk Özel Harekat adlı dernek hakkında inceleme başlattıldı. Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan “Halk Özel Hareketi Derneği” hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, ‘Halk Özel Harekatı Derneği’ hakkında, bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir.

SUÇ DUYURUSU

Ayrıca dernekten farklı olarak resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda yer almayan ‘Halk Özel Hareketi Derneği’ adı ile internet üzerinden yayın bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir.”

İLK KEZ MERAL AKŞENER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘milis gücü' tartışmalarına “Konya ve Tokat'ta silahlı eğitim kampları kurulduğunu duyuyoruz” diyerek dahil olmuştu.

Akşener, Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, “Son dönemde üniformalar uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin” demişti.

HÖH: AKP’NİN MİLİSİ DEĞİLİZ

Özellikle 696 sayılı KHK’nın çıkmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan Halk Özel Harekatı Derneği (HÖH) başkanı

Fatih Kaya “AKP'nin milisi değiliz, partiye üye değilim, silahım yok” açıklaması yapmıştı. 696 sayılı KHK’nın olası milis güçlerin gelecekteki faaliyetlerini aklama çabası olarak mı çıkarıldığını sorgularken, HÖH’ün paramiliter bir yapılanmanın örneği mi olduğu sorusu da ortaya atılmıştı. Merkesiz Trabzon’da olan HÖH’ün başkanı Fatih Kaya BBC’ye verdiği röportajda, “Benim partiye üyeliğim yok. Bizim içimizde partizancılıktan çok, vatan, ezan, Kuran, bayrak ve toplum yararına olabilecek, herkesin kalbine dokunabilecek çok güzel insanlar var. İçimizde her partiden insanlar var. Bugün bizim Şırnak’ta bile şubemiz var. Şu kesim, bu kesim diye bir şey yok. Bizim içimize herkes gelebilir. Kim olursa olsun, kökeni, ırkı, mezhebi ne olursa olsun biz elimizi uzatıp onlara dokunmak istiyoruz. Ama çok değişik bir saldırı altındayız. Anlam veremiyorum.” demişti.

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