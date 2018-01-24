Sözcü ekibi Antakya'nın Hassa bölgesinde, sınırın sıfır noktasında gelişmeleri takip ediyor. TSK'dan Afrin'de süren harekata ilişkin açıklamaya göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO'nun Suriye'ye yoğun olarak geçiş yaptığı Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi nedeniyle, gazeteciler ile vatandaşların sınıra ulaşması yasaklandı. Hatay'ın Kumlu ilçesinde ise tank ve zırhlı araçlar dikkat çekti.

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatında 5. gün. TSK ve ÖSO bölgeyeyi PKK/PYD/YPG ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek için 3 koldan harekatı sürdürüyor.

Türk uçakları sabah saatlerinde Afrin’deki terör yuvalarını vurmaya başladı. Azez cephesinde de ÖSO’nun ilerleyişi sürüyor. Sözcü ekibi Antakya’nın Hassa bölgesinde, sınırın sıfır noktasında gelişmeleri takip ediyor.

TSK’DAN AÇIKLAMA: 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK’dan Afrin’de süren harekata ilişkin gece saatlerinde açıklama geldi. Son dakika açıklamasına göre en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İşte harekattan notlar;

-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı’nın “Kürtlere yönelik olduğu” iddialarının doğru olmadığını, operasyonun terör unsurlarına yönelik olduğunu, bölgede teröristlerin ‘devlet' gibi bir yapı kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kalın, ABD'nin terör örgütü YPG/PYD'ye verdiği tüm silah ve teçhizatı geri alması gerektiğini de belirtti.

– İstanbul'da Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane edip sosyal medya üzerinden örgütlenerek Kadıköy'de eyleme katılan 13 kişi yakalandı. Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Afrin’deki terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki Türk ve Özgür Suriye Ordusu askerlerinin konuşlandığı bir noktaya sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

-Operasyonun beşinci gününde Atak helikopteri ilk kez kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytih Dalı harekatı kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler, gece boyunca aralıklarla vuruldu.

Operasyon kapsamında tankların yanı sıra milli taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez sahada görev aldı.

7 ŞUBAT’A KADAR ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ

Sınırda bu gelişmeler yaşanırken Hatay Valiliği, yoğunluğun yaşandığı Hassa ve Kırıkhan ilçesinde bazı bölgeleri 15 gün boyunca ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan etti. Bu gelişme üzerine bugün sabah saat 08.00’den itibaren sınır bölgesine gazetecilerin ile vatandaşların girişine izin verilmedi. Sınır bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar da uygulama noktalarından kimlik kontrolü yapılarak geçişlerine izin verildi. ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ yasağı 7 Şubat’a kadar devam edecek.

ORMAN İŞLETMEDEN DESTEK

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kilis, Antakya, Dörtyol ve Arsuz Orman İşletme Müdürlükleri’nden çok sayıda araç ve personel, sınırın sıfır noktasındaki askeri birliklere lojistik destek sağlıyor. Özellikle Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde sınırın sıfır noktalarına kurulan çadır kentlerin kurulumu ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için AFAD ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüten Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, operasyonun başarıya ulaşması için ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi’ndeki çadır kente düzenlenen ve TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan su tesisatçısı Volkan İbrahim Kekeç’in tedavisi evinde devam ediyor. Kekeç’i evinde ziyaret eden Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile beraberindeki siyasi parti temsilcileri, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.