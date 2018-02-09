Şüpheli paket!

Pijamalı hasta, yağız şoföre çabucak güvendi cümlesi alfabemizdeki tüm harfleri içerir. Siz de bütün yanlışları aynı anda Türkiye'nin ekonomisi içerisinde rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ülke paket açmadan büyüyemez, ekonomi yürüyemez hale geldi. Ha vermişsin teşviki ha basmışsın hormonu… Sütçü beygiri olsa Gazi Koşusu'nu kazanır. Zira yarıştan sonra bayılır, yere yapışır.

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Daha önce reform adı altında 25 alanda 1200 eylem planı civarında plan program açıklandı. Köklü değişiklikler olacak diye tanımlandı. Bırakın kökünü, yaprak kımıldamadı.

Yine de geleneksel müjde verme, paket açma ve reform şenlikleri devam ediyor. Her gün bir müjde, haftada bir paket, ayda bir de reform… Türkiye dışında dünyanın hiçbir ülkesinde duyamazsınız, okuyamazsınız. Ne kadar şanslısınız!

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Ekonomi, paket açmakla toparlansaydı dünyada fakir ülke kalmazdı. Nitekim Tarım ve Hayvancılık Bakanı önce karısının şoförünü danışmanı yaptı sonra paketi açtı; “Köye dönüp çobanlık yapana 300 koyun vereceğiz! Karşılığında tapusunu ipotekleyeceğiz.”

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Güzel kardeşim arazisi olan şehirde yaşıyorsa zaten parası vardır, dönmez. Hayvanların kalacağı ahır, ağıl ve yemlerini koymak için gerekli olan samanlık gibi yapıların inşaatı için sıfırdan en az 200-250 bin lira gerekir.

Arazisi olan 300 koyunu alır, maaşlı adamla anlaşır. Koyunların başına koyar, ilk Kurban Bayramı'nda da satar. Koyunları alan garibansa zaten batar. İpotekli toprağa devlet el koyar!

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Yeter mi? Yetmez… Ama Rabbim verdikçe veriyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal çıktı, yine destek açıkladı. Peki, neyle açılıyor bunca paket? Seçimler yaklaşıyor biraz acele et!

Paket demek, kaynak demek… Devletin alacağından vaz geçmesi demek… Vergilerimizden 17.3 milyar daha desteğe gidecek.

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İyi de, adama sormazlar mı; “Ekonomi iyi gidiyorsa bu destek paketleri niye?” diye… Bugüne kadar soran olmadı. Herkes alkışladı, paketleri koyacak yer kalmadı! İşe yarayanı pek çıkmadı.

Peki, yine niye algı çalışmalarını başlattılar? Nedeni basit; Hayal satmak zorundalar. Sığınacak icraat bulamıyorlar. Ekonomi fena… Dikiş tutmuyor. Oylar düşüyor.

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Bakın, Türkiye'de enflasyon 2004 yılından bile kötü. İşsizlik daha da kötü… Tasarruflar daha kötü… Büyüme şaibeli, büyüyen kesim belli… Cari açık kötü… Borçlanma oranımız çok daha kötü… Yolsuzluk en kötü… Demokrasi yalan dolan, kalmadı inanan!

Bunlar için müjde, paket, eylem, reform var mı? Yok! O zaman neyleyim ben bu önlemleri? Köye dönüp 300 koyunu gütmek kolay mı? Verelim kendilerine bakalım yapabiliyorlar mı?