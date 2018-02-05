Nintendo kartondan oyuncaklarla geliyor

Uzaktan bakarak bu yıl en çok denemeyi istediğim eğlenceli şeylerden biri Nintendo'nun Switch isimli portatif oyun konsolu. Yabancı popüler teknoloji siteleri öylesine heyecanla bahsediyorlar ki kendisinden insanda ister istemez bir merak uyanıyor. Üzerinize afiyet oyun denilince biraz heyecan olabiliyor bünyede. Şimdi bu cihazın albenisi yetmezmiş gibi Nintendo müthiş yaratıcı bir fikirle ortaya çıkmış ve kartondan yapılan eklemelerle cihazı daha da eğlenceli hale getirmiş.

Labo adını taşıyan bu yeni sistemde karton görünümlü kaplamalardan robot, uzaktan kumandalı otomobil, piyano, balık oltası, gibi cihazla interaktif etkileşime girebilen oyuncaklar yapabiliyorsunuz. Üstelik görünüşe göre de asıl eğlence bunları yaparken geçirilen zamanda gerçekleşiyor. 70- 80 dolar maliyete sahip olan bu eğlenceli eklentilerin görüntüsü çocukluğumuzda gazetelerin verdiği bizlerin binbir emek yaptığı kartondan oyuncakları çağrıştırıyor olması da ayrıca güzel. Ama mesela Nintendo'nun kartondan uzaktan kumandalı otomobilinde, otomobile taktığınız kontrol panelindeki enfrared kamera sayesinde ısı kaynağı bir ev hayvanını veya elinizi takip edebilmesi. Tabii ki bizim kartondan otomobillerimiz gibi olmasını beklemiyorduk değil mi?

DJI'dan süper küçük drone!

DJI, yarı amatör drone alanında kendisiyle yarışmaya devam ediyor. Şirket Mavic Pro ile yarı profesyonel 4K video çekebilen katlanabilir drone ile çığır yaratmış ve Spark ile de boyutları daha da küçültüp bu şahane hobiyi büyük kalabalıklara yayma konusunda önemli bir adım atmıştı. Firma şimdi yeni tanıttığı drone ile bu iki cihaz arasına yeni bir sınıf oluşturmuş oldu. Mavic Air adını taşıyan yeni Drone 20 dakika uçabiliyor, 10 km uzağa gidebiliyor ve saatte 38 km rüzgara dayanabiliyor. Ön, arka ve aşağı engel tanıma sistemi bulunan drone 12 MP fotoğraf, 4K sanilede 30 kareye kadar video da çekebiliyor. Ama asıl güzel özelliği 1080p modda saniyede 120 kare çekerek müthiş yavaş çekimlere izin vermesi. Ha bir de bence tasarımı çok güzel. Ama tabii biliyorsunuz onunla aramızda vergiler, döviz kurları var ne yazık ki. ABD fiyatı 799 dolardan başlıyor.