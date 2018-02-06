Mehmetçik kiminle savaşıyor?

Tarih, sürekliliktir.
Tarihten öğrenmeyenler hataları tekrar eder.
Tarihten ders almanın ilk yasası, hakikati aramaktır.
“Mehmetçik savaşıyor” dedim; kimi okur “savaşma” sözcüğüne eleştiri getirdi: “Örgütle savaşma mı olur?”
Oysa… Mehmetçik örgütle değil, emperyalizmle savaşıyor!
Demek farkında değil kimileri…
Yazmak, anlatmak zorundayız; “bütün” görülmüyor, tarih bilinmiyor demek ki.
Suriye tartışmalarında tarih hep, Birinci Dünya Savaşı'na kadar götürülüyor.
Oysa… Birinci Dünya Savaşı/ harita çizimi sonuçtur; başlangıç değil…
Şöyle açayım:
1) Lübnan Başbakanı S. Hariri, -ABD gölgesindeki- Suudi Arabistan'da “gözlem” altına alındı. İstifasını açıkladı.
2) S.Hariri ülkesi Lübnan'a uğramadan doğruca Fransa'ya gidip Cumhurbaşkanı E. Macron ile görüştü. İstifasından vazgeçti.
3) S. Hariri Fransa ardından Mısır'a geçti. Cumhurbaşkanı A. Sisi ile görüştü. Sonra ülkesine dönüp “Bağımsızlık Günü” törenlerine katıldı.
Suriye ile ne ilgisiz görünüyor değil mi?
Oysa… Fransa, Lübnan gibi Suriye ile de hep yakından ilgili bir ülkedir. Bu sebeple…
Fransa, Afrin Harekatı sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını istedi. Toplantı kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Bir sonuç çıkmadı.
Kafanız mı karıştı?
Hiç karışmasın. Çünkü:
Tarihin akışı sürüyor!
Şunu demek istiyorum:
Türkler ve Araplar; “Bilad-ı Şam”, “Berr-i Şam”, “Arz-ı Şam” adını kullandı.
Avrupalılar “Suriye” adını kullandı.
Coğrafi sınır; bugünkü Suriye, İsrail, Ürdün, Filistin ve Lübnan'ı kapsıyordu.
“Bereketli Hilal” ne çok bölünmüş değil mi? Yetmedi! İsrail, mevcut Suriye'nin üçe bölünmesi planını ortaya attı!
Emperyalizmin yasasıdır; “divida et impera!”/ böl ve yönet!
18'inci Yüzyıl sonu…
İngiltere ile Fransa rekabet halindeydi.
İtalya'dan askeri zaferle Paris'e dönen General Napolyon'a, İngiltere'nin işgal planı sunuldu. Napolyon bunu gerçekçi bulmadı. Dışişleri Bakanı Talleyrand'ın önerisiyle, İngiltere'nin Doğu ticaret yollarını kesmek amacıyla Osmanlı egemenliğindeki Mısır'ı 1798'de ele geçirdi. (Bu tarihe kadar Osmanlı'nın Avrupa'daki en yakın dostu Fransa idi!)
Napolyon'un Mısır seferine kadar İngiltere'nin bir Ortadoğu politikası yoktu.
Napolyon aynı zamanda Osmanlı'nın gücüne olan güveni sarstı. Ve İngiltere ilgisini bölgeye yöneltti.
Sanayi Devrimi'ni gerçekleştirmesiyle İngiltere, Fransa'yla rekabetinde bir- iki adım öne çıktı.
19'uncu Yüzyıl'da…
Sadece jeostratejik konumu değil, geniş hammadde kaynakları ve önemli pazar olması sebebiyle Ortadoğu emperyalizmin gözde coğrafyası haline geldi.
Bölgede halk, Avrupa sermayesinin gücü o kadar arttı ki, borç/kredi ödemelerinde Osmanlı parası yerine Avrupa parası kullanılmaya başlandı.
Ticaret, kıyı kentlerini zenginleştirirken iç bölge şehirlerini yoksullaştırdı. Keza, ticaret yapan gayri müslimler zenginleşirken, Müslümanlar hızla yoksullaştı. Bu, -örneğin 1860'ta Suriye ve Lübnan'da – Hıristiyan katliamlarına sebep oldu.
Osmanlı'nın beceriksiz yöneticileri bu büyük siyasi-ekonomik ideolojik dönemeci kavrayamadı. Sonuçta Fransa, Lübnan'a asker çıkardı ve 1861'de Lübnan Mutasarrıflığı kuruldu!
“Büyük Suriye” parçalanıyordu…
Meselenin sadece iktisadi ayağı yoktu; bir sosyal-kültürel yönü vardı! Şöyle:
Fransa ticaret konusunda İngiltere'den biraz geriye düşse de, kültürel üstünlüğünü hep korudu. Başta “din ıslahı” olmak üzere “Arapçılık” gibi arayışların ve Ortadoğu modernleşmesinin ideolojik temeli Fransa düşüncesi oldu.
“Osmanlıcılık” parçalatılıyordu…
Ayrılıkçı hareketlerin doğumu gerçekleştiriliyordu…
Napolyon'un işgali Ortadoğu halkının pek bilmedikleri birtakım fikirlerin de gelmesine neden oldu. Örneğin, tarihte ilk Arapça gazete “et-Tenbih” 1801'de Napolyon tarafından kuruldu!
Evet, emperyalizm sadece askeri-silahıyla gelmiyordu!
Kitleler “Müslüman” kimliğinden “Arap” kimliğine savruluverdi. Bu kimilerine yetmedi; “Arap ırkçılığı” rüzgarına kapıldı.
Bunun öncüsü kimlerdi? Örneğin…
İstanbul Mülkiye'de okuyan, sömürgeci Düyun-i Umumiye Reji İdaresi'nde müdürlük yapan Suriyeli Necip Azuri, (sömürge Hintçini'nde çalışmış) Fransız Eugene Jung adlı Fransız ile birlikte “Arap Vatanseverler Birliği”ni kurdu!
İkili başta Vehhabi lideri Abdülaziz bin Suud olmak üzere Osmanlı karşıtı her hareketi destekledi. “Arap Devrimi”nden sonra “Ermeni Devrimi” ve nihayetinde “Kürt Devrimi” olacağı öngörüsünde bulunması tesadüf değildi. Fransa'nın “Kürt lider Şerif Paşa”yı desteklemesini istiyorlardı!
Azuri'nin Fransa dışişlerinden para istediği mektuplar yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Yazdıkları bildiriler Fransız postasıyla ulaştırılıyordu.
Yani…
Suriye-Ortadoğu planlarını emperyalizm Birinci Dünya Savaşı'ndan çok önce yaptı.
Fransa ve İngiltere'den sonra Ortadoğu'ya ABD emperyalizmi de geldi.
Suriye'yi parçalama politikaları sürüyor.
Esat emperyalizme karşı direndi ve kazandı.
Sonuç olarak şunu da görmek şart:
Mehmetçik…
YPG/PKK ile değil, yedi düvele karşı savaşıyor!
Bu Ortadoğu mazlumlarının direnişidir.
Afrin Harekatı'na karşı çıkan Fransa'nın ise, Saddam'ın, Kaddafi'nin kafasına bomba yağdırdığını unutmadık!