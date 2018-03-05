İyi şeyler güzel şeyler

AKP iktidarı döneminde daha çok çelişkilerle, aykırılıklarla, özellikle hukuk alanında bozukluklarla daha çok kararan yaşamımıza karşın umudumuzu koruyup sürdürmemizi sağlayan iyilikleri ve güzellikleri de tadıyoruz. Kültür ve sanat alanında bilim ve sanat insanlarımızın yapıtları, çalışmaları ve çabaları, yaşam gücümüzü dokumakta, dünyaya bakış açımızı genişletmekte, mutluluk vererek ilişkilerimizi renklendirip desteklemektedir. Bunlardan gerekli gördüklerimizi iyi örnekler olarak okurlarımızla paylaşmayı toplumsal yaşamın aydınlığı için yararlı buluyoruz:

1. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Üniversiteliler Derneği'nin birlikte düzenlediği, 1955'te Ankara Bestekâr Sokak'ta doğup uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Yunan asıllı gazeteci Stelyo BERBERAKİS'in sıcak söyleşisini, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu'nda yoğun bir izleyiciyle dinledik. Siyaset dışı, insanlık ve dostluk ilişkileri içerikli söyleşinin sonunda sorular ve yanıtlarla yararlı görüşler açıklandı. Dönemin Yunan Başbakanı Venizelos'un ATATÜRK'ümüzü 1934'te Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi örneği de anlatılarak komşuluk ve dostluk ilişkilerinin önemi vurgulandı. Söyleşinin açılış konuşmalarını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ ile önceki rektörlerden Ankara Üniversiteliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Günal AKBAY yaptılar. Söyleşi sonunda birlikte Stelyo Berberakis'e anı belgesi verdiler. (28 Şubat 2018)

2.Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinin “Gönlümüzden” adı verilen şan konseri tanınmış tenor Şakir İLYASOĞULLARI'nın öncülüğünde Sema ÖZER ve Gül SEÇKİN'in katılımıyla gerçekleşti. Piyanoda Aylin ÖZUĞUR'un yer aldığı konser 18 parçayla büyük alkış aldı.

3.Kız Teknik Öğretmen Okulu mezunlarından Hatice KESİCİ'nin yağlı boya tablolarından oluşan sergisi Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi'nde (ANKÜSEV) açıldı. Birbirinden güzel, değişik konulu tabloların başarısı izleyenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. (19 Şubat 2018)

4.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarî Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN'ın hemen hemen her yerini dolaştığı ülkemizin önemli görüntüleriyle, gezdiği 33 yabancı ülkede çektiği binlercesinden kimilerini ayırarak fakültesinde düzenlediği 84 fotoğraftan oluşan sergisi büyük beğeni topladı. (26 Şubat 2018) Peyzaj mimarlığı eğitiminin 50. yılında yıl boyunca bilimsel, sanatsal, sportif etkinlikler düzenleneceği öğrenildi.

5.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan ERGÜN, 3. kişisel sergisini Ankara'da Akdeniz Sanat Galerisi'nde sanatçı ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açtı.

Bilim adamlarımızın kültür ve sanat çalışmaları kıvanç duyuruyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Burhan DİNÇER'in geçen yıl ANKÜSEV'de açtığı Atatürk tabloları sergisi de beğeni toplamıştı.

ÖZETLE

Siyasal iktidarın hukuk devletini geçersiz kılıp sözde bırakan tutumu apaçık ortadadır. Seçim musluklarını açıp oy toplamak için her yola başvuracağı anlaşılan siyasal iktidarın yargı bağımsızlığından söz etmesi tümüyle aldatıcı ve gerçek dışıdır. Bir kez Anayasa'yı yasama çoğunluğuna güvenerek ve halkoylamasındaki konunun dışındakilerin oylarından destek alarak istedikleri gibi değiştirmektedirler. Kaldırılması gereken kurallar yerine hukuksuzluğu daha pekiştiren ve yoğunlaştıran değişiklikler yapmaktadırlar. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığını Adalet Bakanı'nın, ayrıca doğal üyeliğini de Bakanın atadığı Bakanlık Müsteşarının yaptığı bir kurul, yargı bağımsızlığını gerçek kılmaz. Anayasa'nın iki maddesi (9 ve 159) birbiriyle bağdaşmıyor. İkisinin de Anayasa kuralı olması aykırılığı ortadan kaldırmıyor.

Atamalar, seçmeler bir yana, yargılama sırasındaki görev değiştirilen yargıçlar ve savcılar ortada. Ayrıca tahliye kararı için mahkemelerin Hâkimler ve Savcılar Kurulu'ndan görüş almasına ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 6.4.2017 günlü “Terör Soruşturmaları Bilgi Kitapçığı”ndaki buyruk yargı bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldırmaktadır. Bu ölçülemez aykırılığın sorumluluğu, yanları şimdi olmasa bile ilerde çok güç durumlara düşürecektir.

Adaletle oynanmaz, adalette oyun olmaz.

MUTLULUK: Değerli yazar Bekir COŞKUN'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.