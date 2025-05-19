Tarih 19 Mayıs 1919... Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a ayak basar. Aslında görevi bölgedeki asayişi sağlamaktır. Böyle de yapar gerçekten ama o gün çok daha büyük bir şey başlar; Millî Mücadele, Kurtuluş Savaşı!

UĞURLULAR İŞ BAŞINDA!

Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bastığı sabah saat 07.00 için çizdirilmiş astroloji haritasında o bölgeye göre ufuk düzlemine iz düşen Plüton, Venüs ve Jüpiter’i görmekteyiz. Özellikle Venüs tam da ufuk düzlemine yakın iz düşüyor. Astrolojide Venüs ve Jüpiter “şanslılar ya da uğurlular” olarak tanımlanır. Bu gezegenlerin yerleştiği Yengeç burcu da denizlerle deniz seyahatleriyle alakalıdır. Ayrıca daha sonra Cumhuriyet’in ilanı esnasında yine Yengeç burcunun yükselmekte olduğunu göreceğiz dolayısıyla çok tarihi ve önemli bir andır.

REFORMİST FİKİR ADAMI

Venüs ve Jüpiter “Uğurlular” olarak tanımlanır demiştik. Bu ikisinden Venüs’ün 7 derece Yengeç burcuna iz düşen Mirzam yıldızıyla hizalandığını görüyoruz. Venüs ile kavuşumda olan büyük değişim ve dönüşümleri, etki yaratmayı, karizmayı, büyük devrimleri ve reformları ifade eden Plüton da bu yıldızla hizalanıyor. Bakınız, Avustralyalı Uzman Astrolog Bernadette Brady bu yıldız için ne diyor: “Mirzam, Kuzey yarımkürede Sirius’tan önce doğan yıldızdır ve bir zamanlar Mısırlılar tarafından ‘Haberci’ olarak adlandırılmıştır. Dünyaya yeni fikirler sunan ya da yeni fiziksel özellikler katan bir kişiyi gösterebilir. Kişi bir şeyler anons etme, sesini duyurma amacında olacaktır. Profesyonel hatip, fikir adamı, konuşmacı, politikacı, sözlü veya yazılı olarak kelimeleri kullanan ve bunu yaşam tarzı edinen bir kişi söz konusu olabilir.” Tam da Ata’mızı anlatıyor öyle değil mi?

SAMSUN AYRINTISI

Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bastığı anın gezegen iz düşümlerini coğrafi atlas üzerine yansıttığımızda, büyük mücadelenin, dönüşümün, devrimlerin temsilcisi Plüton’un ufuk düzlemiyle çakıştığı hattın Samsun üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu tesadüf olabilir mi? Evet, büyük mücadele Samsun’dan başlayacak, Aşağıda bu coğrafi haritayı görmektesiniz.

Küçük adımlar büyük sonuçlar

Mustafa Kemal Samsun’a ayak bastığında “Büyük uğurlu” Jüpiter gezegeni de en uğurlu yıldızlardan biri olan Sirius ile kavuşmaktaydı. Mısırlılar ölümsüzlük arayışı anlamında da kullanılan Sirius’u “Parlayan” ya da “Yakan” olarak adlandırır. Tarihte çoğu takvim Sirius’a göre çıkarılmıştır. Kuran’da da “Şira” olarak geçer. Astrolojide Sirius, kutsal ya da adanmış eylemlerle ilişkilidir; küçük adımları büyük adanma hareketlerine çevirmekle, sıradan günlük eylemler içerisindeki kutsallığı bulmakla ilişkilidir. Daima büyük ve kutsal eylemlerle bağdaştırılmıştır. Küçük kişisel eylemleri büyük kutsal anlara dönüştürür. Dünyevi eylemlerde kutsal olanı bulmak; büyük dışavurumlara kendini feda etme, adama ile özdeşleştirilir. Kişinin hayatının daha büyük olanının bir parçası olduğunu düşünmesi; kendini asil amaçlara adama arayışını ifade eder. Etkilediği kişileri koruyucu bir muhafız ya da sorumlu kişi haline getirir. (Brady). Astroloji Okulunda derslerimde bu yıldızı “Küçük hareketler büyük sonuçlar doğurur” ilkesiyle açıklıyorum. Gerçekten de öyle olmuştur. Samsun’a atılan adım, daha sonra beraberinde çok büyük gelişmeleri getirmiştir.

‘HASTA ADAM’IN SONU

Samsun’a ilk adım esnasında Güneş ve Mars, fiziksel ve maddi güvenceyi, toprakları temsil eden Boğa burcunda kavuşmaktadırlar. Güneş, güvenilir bir lideri, Mars da mücadeleyi, savaş vermeyi temsil etmektedir. Milli Mücadele’nin başlatılmasındaki öncelikli amaç, yurdumuza çöreklenmiş olan düşmanı topraklarımızdan kovmaktır. Güneş ve Mars kavuşumunun Aslan burcunda zarar görmekte olan Satürn ile dik açısı uzaklaşmaktadır.

Satürn’ün yönetimi ifade eden Aslan burcundaki zararlı yerleşimi, o dönemde “Hasta Adam” olarak tanımlanan Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu anlatmaktadır adeta. Güneş ve Mars ile temsil edilen azimli ve cesur kumandan, bu hasta adamın yarattığı kontrolcü baskıdan da özgürleşme arzusuyla yanıp tutuşmaktadır. “Hasta Adam”ın sonu gelmektedir.

TARİHİ PATLAMA!

19 Mayıs 1919 günü, 20. yüzyılın en büyük ve yıkıcı Kelut Yanardağı patlaması meydana gelmiştir. Yazılarımda sürekli yer verdiğim gibi, büyük yanardağ patlamaları önemli güneş olaylarıyla örtüşmektedir. 1919’a ait grafiklerde güneş aktivitesinin yüksek seyrettiğini görüyoruz. 19 Mayıs 1919 civarında büyük bir güneş patlaması var mıydı, bilmiyorum. Ama o günün Güneş merkezli astroloji haritası çok güçlü bir enerjinin dışa vurduğunu gösteriyor. Aşağıdaki haritada gezegenler arasında 90 derecelik ve 180 derecelik sıkıştırıcı ve patlatıcı açıların olduğunu görüyoruz. Demek ki o kadar güçlü bir birikim vardı ki bu birikim sonunda meydana gelen büyük yanardağ patlaması misali, özgürleşme arzusuyla bir uyanış dalgasının da patlak vermesini ve yayılmasını beraberinde getirmişti.

BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA

Bu, birikmiş büyük bir enerjinin dışa vurumunun işaretçisi olan günde, kaderin seçtiği kişi olan Ata’mız da bu güçlü enerjiyi büyük bir hareketi başlatmak için kullanma misyonunu yerine getirmiştir. Dünya-Mars karşıtlığı büyük mücadeleye girişimi, Merkür-Uranüs kavuşumunun Satürn ile karşıtlığı da kısıtlayıcı ve hastalıklı otoriteye karşı duruşu ve özgürleşme arzusunu anlatmaktadır. Merkür-Uranüs kavuşumu, kapıda olan büyük bir değişimin ve reformların da işaretçisidir.

Bayramımız kutlu olsun

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Başta Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, özgürlüğe ve Cumhuriyete giden yolda, bu İstiklal mücadelesinde kanını canını ortaya koymuş herkesi rahmetle ve minnetle anıyoruz Atatürk’ün gençliğe armağanı olan Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun! Bugünün gençleri ve bir zamanların gençleri olan bizler, bizden daha büyükler, bu

emaneti gururla ve onurla taşımaya devam edeceğiz!