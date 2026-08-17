Galatasaray’da gündem, aylar geçmesine rağmen bir türlü değişmiyor. Herkesin bildiği, herkesin gördüğü ve herkesin istediği transferler hâlâ yapılmış değil. Yönetim adeta transfer yapmamaya yemin etmiş gibi.

Sokaktaki çocuğa sorsanız Galatasaray’ın hangi bölgelere takviye yapması gerektiğini söyler. Çorum FK karşısında da bu eksikler artık apaçık ortaya çıktı.

Özellikle 10 numara eksikliği… Bu kadar bariz bir eksikliği artık anlatmaya bile gerek yok. Basın tribününden maçı izlerken bile Galatasaray’ın oyunu yönlendirecek, topu ileri taşıyacak, hücumda takımın aklını temsil edecek bir oyuncuya ne kadar ihtiyaç duyduğu çok net görülüyor.

Hazırlık maçlarında dikine oyunuyla dikkat çeken tek oyuncu olan Nhaga’nın bu maçta forma giymemesi de dikkat çekiciydi. Sezonun şu ana kadarki tek transferi Lesley’nin de sahaya çıkmaması kafalarda soru işareti yarattı.

Belki de yönetim, yeni transferin ilk maçta tribünlerin protestosuyla karşılaşmasından çekindi. Sonuçta dört sezon üst üste şampiyon olmuş bir takım, daha ilk hafta maçında sınıfta kaldı.

3 AYDA NEREDEN NEREYE!

Galatasaray sahasında Çorum FK ile berabere kaldı. Futbolcular ıslıklandı, yönetim istifaya davet edildi. Sarı-kırmızılılar açısından üç aylık süreçte bundan daha kötü bir senaryo herhalde yazılamazdı.

Artık işin en kritik bölümüne girildi. Transfer döneminin bitmesine çok az kaldı. 6 Eylül tarihi son… Aylar boyunca çözülemeyen problemler, şimdi 20 günlük bir sürece sıkışmış durumda. İşin bir başka boyutu da şu: Liste her geçen gün daralıyor. Galatasaray’ın istediği oyuncuların alternatifleri azalıyor. Süre kısaldıkça menajerlerin eli güçleniyor. Yönetimin sıkıştığını gören menajerler de doğal olarak daha yüksek bonservis ve komisyon talepleriyle masaya geliyor. Yani gecikmenin bedeli sadece zaman değil. Para da.

YİNE Mİ PANİK TRANSFERİ

Galatasaray şimdi aylar boyunca yapmadığı işi 20 günde yapmak zorunda. Ve Galatasaray yönetiminin geçmişten gelen bir alışkanlığı var: Panik transferleri… Transfer döneminin son günlerine sıkışan görüşmeler, aceleyle yapılan anlaşmalar ve “yeter ki transfer olsun” psikolojisi. Şimdi yine aynı noktaya gelinmiş durumda.

Dursun Özbek ve yönetiminin önünde 20 günlük çok kritik bir süreç var. Burada artık mesele sadece birkaç futbolcu transfer etmek değil. Mesele, aylardır yapılan planlamanın gerçekten var olup olmadığını göstermek.