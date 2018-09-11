ABD panikte: 4. kategorideki Florence Kasırgası yaklaşıyor

ABD, bütün önlemlerini aldı ve dördüncü kategoride konumlanan Florence Kasırgası'nı beklemeye başladı. Atlas Okyanusu'nda etkili olan ve perşembe günü ABD'nin doğu kıyısını vurması beklenen Florence'in hızının saatte 225 kilometreyi geçtiği açıklandı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası’nın kategorisini 4 olarak güncelledi ve bu kasırganın şiddetinin saatte 225 kilometreyi geçtiğini duyurdu. Merkezden yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin artıp 5’inci kategoriye yükselebileceğine işaret edilerek, “Gerçek şu ki yoğunluğu ne olursa olsun Florence geniş ve oldukça tehlikeli bir kasırga olacak” ifadesine yer verildi.

Kasırganın etkili olması beklenen Güney Carolina’nın Valisi Henry McMaster ise eyaletin kıyı kesimindeki 8 bölgesinde tahliye emri verildiğini, 26 bölgede de okullar ve sağlık merkezleri dahil devlet dairelerinin kapatıldığını belirtti. Virginia Valisi Ralph Northam da kıyı kesimindeki iki bölge için tahliye emri çıkarttı. Güney Carolina valisi McMaster, 250.000 kişinin zorunlu olarak tahliye edildiğini açıklarken, “Bu fırtınada tek bir Güney Carolinalının canını riske atmak istemiyoruz” dedi.

Bölgede evlerini terk etmek istemeyenlere yerel makamlar kum torbaları verirken, birçok mağaza ve süpermarket adeta yağmalandı. Gıda, su ve batarya gibi malzemeler adeta tükenirken, bölgede yaşayanlar rafları adeta yağmaladı. ABD donanması da en az 30 geminin Florence’in yolundan çekildiğini ve başka bölgelere sevk edildiğini duyurdu.

TRUMP’TAN MESAJ VAR

Meteoroloji uzmanları, en şiddetli fırtınalardan biri olacağı öngörülen Florence’in hızının saatte 225 kilometreye çıktığını açıkladı. Yetkililer ABD’yi son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’lileri yaklaşan kasırgayla ilgili uyardı. Trump, “Florence’in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia’yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun” ifadelerini kullandı. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ve Virginia Valisi Ralph Northam ile telefonda görüştüğünü belirten Trump açıklamasında, “Federal hükümet yanınızda, 7/24 yardıma hazırız” mesajını paylaştı.