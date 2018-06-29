Açık büfedeki pilavdan zehirlendi… 4.5 milyon TL’lik dava açtı

ABD’nin Teksas eyaletinde Waxahachie adlı bölgede yaşayan Germaine Mobley, açtığı bir dava nedeniyle ABD basının gündemine oturdu. 62 yaşındaki Mobley, 2016’da bir Çin restoranının açık büfesine yemek yemeye gitti.
Burada kızarmış pilav yiyen kadın, akşam saatlerinde eve gittiğinde midesinde sorun yaşamaya başladı. Mobley, sabaha dek mide bulantısı ve kusmayla mücadele ederken, nefes alma sorunu yaşamaya başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Doktorların Bacillus Cereus bakterisi nedeniyle gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu kadın, tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Hayati tehlike atlattığı belirtilen kadın, restorana dava açtı.
Hastaneden rapor alan kadın, restorandan 1 milyon dolar (4.5 milyon TL) tazminat istiyor.