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Açık büfedeki pilavdan zehirlendi… 4.5 milyon TL’lik dava açtı

ABD'de bir kadın, Çin restoranında yediği pilavdan zehirlenince 4.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:26 29 Haziran 2018
Haberler Dünya
Açık büfedeki pilavdan zehirlendi… 4.5 milyon TL’lik dava açtı
ABD'de bir kadın, Çin restoranında yediği pilavdan zehirlenince 4.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

ABD’nin Teksas eyaletinde Waxahachie adlı bölgede yaşayan Germaine Mobley, açtığı bir dava nedeniyle ABD basının gündemine oturdu. 62 yaşındaki Mobley, 2016’da bir Çin restoranının açık büfesine yemek yemeye gitti.

Burada kızarmış pilav yiyen kadın, akşam saatlerinde eve gittiğinde midesinde sorun yaşamaya başladı. Mobley, sabaha dek mide bulantısı ve kusmayla mücadele ederken, nefes alma sorunu yaşamaya başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların Bacillus Cereus bakterisi nedeniyle gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu kadın, tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Hayati tehlike atlattığı belirtilen kadın, restorana dava açtı.

Hastaneden rapor alan kadın, restorandan 1 milyon dolar  (4.5 milyon TL) tazminat istiyor.

Son güncelleme: android-time 15:2729.06.2018
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