Aliyev 4. kez cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini İlham Aliyev yüzde 86'lık oy oranıyla kazandı. Muhalefet, Aliyev'i kampanya süresini kısaltmak için seçimi öne çekmekle suçlayarak boykot kararı almıştı.

Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan nihai sonuçlara göre yüzde 86’lık oy oranıyla görevdeki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi’nin adayı Kudret Hasanguliyev’in oyların yüzde 3,4’ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç’un ise yüzde 3,01’lik oy oranıyla üçüncü olduğunu açıkladı. Seçime katılma oranının yüzde 74’ün üzerinde olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev’i cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından dolayı tebrik eden ilk lider oldu. Erdoğan oylamanın sakin ve huzurlu bir ortamda geçmesinden memnuniyet duyulduğunu dile getirdi.

Azerbaycan’ın önde gelen muhalefet partileri cumhurbaşkanlığı seçimini boykot etmişti. Kayıtlı 5 milyon 100 bin seçmenin bulunduğu Azerbaycan’ın muhalefet temsilcileri Aliyev dışındaki yedi adayın kampanya bile yapmadığı ve oylamanın yönetime demokrat süsü vermeye yaradığı suçlamasında bulunuyor.

Muhalefet tepkili

15 yıldır Azerbaycan’ı yöneten İlham Aliyev böylece girdiği dördüncü cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanmış oldu. Aliyev Şubat ayında herhangi bir neden göstermeden seçimin öne alındığını duyurmuştu. Muhalefet, cumhurbaşkanının seçim kampanyası süresini kısaltmak ve seçim hilelerini önleme çabalarını baltalamak için bu kararı aldığını öne sürmüştü.

İlham Aliyev sonucun açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında “halkın istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdiğini” ve “halk ile iktidar arasındaki birliğin Azerbaycan’ı güçlü bir devlet haline getirdiğini” söyledi. Aliyev Karabağ sorununun çözümündeki tutumlarından geri adım atmadıklarını ve “işgal altındaki bütün topraklarda Azerbaycan bayrağının dalgalanacağı günün geleceğini” sözlerine ekledi. (DW Türkçe)