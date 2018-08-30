Almanya’dan skandal karar: DITIB’e Federal bütçeden para yok

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimle birlikte yumuşama belirtisi gösteren Ankara ile Berlin ilişkisinde gerilimi artıracak bir gelişme yaşandı... Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild, Alman federal bütçesinden DİTİB'e para yardımı yapılmayacağını iddia etti.

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hakkında Alman federal yönetiminin skandal bir karar aldığını ortaya koydu… Gazeteye konuşan CDU’lu Christoph de Vries, Federal hükümetin, DITIB’e yapacağı mali yardımı ve bütçeyi rafa kaldırdığını açıkladı. De Vries, “2018 yılında yapılacak yardımlar tamamane kaldırıldı. Ben Federal Hükümetin bu adımını destekliyorum” dedi. Gazete, 2014-2017 yılları arasında bütçeden DİTİB’e tam olarak 5.983.429,91 euro para yardımı yaptığı açıklanırken, geçen yılki yardımların da yüzde 80 oranında azaltıldığı iddia edildi. Gazetenin haberinde, DITIB’e gelecek yıl hiç bütçe çıkmayacağı aktarıldı.