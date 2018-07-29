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Büyükelçilerden Türkiye’ye küstah tehdit

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi. Mısır Büyükelçisi'nin, "Gerekirse askeri güç kullanırız" açıklaması ise toplantıya damga vurdu.

android-time 00:48 29 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Büyükelçilerden Türkiye’ye küstah tehdit
Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi. Mısır Büyükelçisi'nin, "Gerekirse askeri güç kullanırız" açıklaması ise toplantıya damga vurdu.

Lefkoşa’da yapılan “Dış Rumlar Konferansı”na İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Rum Kesimi’ne akredite olan büyükelçileri katıldı.

NTV’den Selim Sayarı’nın haberine göre, toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye’nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. “Türk tehditleri nedeniyle İsrail’in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE ASKERİ GÜÇ KULLANIRIZ”

Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye’ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye’nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.

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