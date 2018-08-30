Çıplak fotoğraf skandalında yeni gelişme

ABD'de 4 yıl önce ünlü isimlerin iCloud hesaplarını ele geçirerek çıplak fotoğraflarını paylaşan George Garofano sekiz ay hapis cezası aldı.

2014’te tüm dünyayı sarsan iCloud skandalında flaş bir gelişme yaşandı. 4 yıl önce Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kirsten Dunst gibi ünlü isimlerin kişisel hesaplarını ele geçiren hacker George Garofano, yüzlerce fotoğrafı sosyal medyada ifşa etmişti.

Ünlü isimlerin mahrem anlarını bir anda dünyaya açan Garofano ve diğer 3 kişi tutuklanmış, Garofano haricindeki 3 zanlı 9-12 ay arası hapis cezaları almıştı.

240 kişinin etkilendiği skandal sonrası son kez hakim karşısına çıkan Garofano, yaptıklarından çok pişmanlık duyduğunu söylerken, suçunu bir kez daha kabul etti.

Hayatı boyunca bu durumun pişmanlığını yaşayacağını belirten 26 yaşındaki Garofano 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Garofano, serbest kalmasının ardından 3 yıl da gözetim altında olacak.