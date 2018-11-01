Dünya devinde ayaklanma… Binlerce çalışan tacize karşı omuz omuza

Google çalışanları, şirketin kadın meslektaşlarına muamelesine karşı dün dünya genelinde iş bırakma eylemine gitti. Teknoloji devinin Londra, Dublin, Singapur ve Zürih ofislerinde toplanan binlerce kişi şirketi protesto etti.

Çalışanlar, şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini, dava açma haklarını engelleyebilecek “zorunlu hakemlik” uygulamasına son verilmesini talep etti.

Google CEO’su Sundar Pichai, personelin eylem yapma hakkını desteklediğini söyledi.

Pichai çalışanlara gönderdiği elektronik postada, “Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum. Bunu ben de hissediyorum. Toplumumuzda ve Google’da uzun bir zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağım” dedi.

Geçen hafta hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan üst düzey bir yöneticinin şirketten ayrılırken 90 milyon dolar tazminat alması büyük öfkeye neden olmuştu.

Pichai, şimdiye kadar hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan 48 çalışanın işlerine tazminatsız son verildiğini söyledi.

Taleplerini sıraladılar

Şirket çalışanlarının bazı talepleri şöyle:

– Çalışanlar için, taciz ve ayrımcılık karşısında zorunlu hakemliğe son verilmesi. (Bu madde çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.)

– Ücret ve fırsat eşitsizliğinin sona erdirilmesi için adım atılması.

– Cinsel tacizlerle ilgili bir şeffaflık raporunun yayımlanması.

– Cinsel tacizlerin güvenli bir şekilde rapor edilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması.

– Yönetim Kurulu’nda çalışanların bir temsilcisinin bulunması.