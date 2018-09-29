Erdoğan onuruna verilen yemek… Özdemir’le tokalaştı, menüde şarap da vardı

Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verdiği yemeğin ayrıntıları ortaya çıktı. Erdoğan çifti, kuzey denizi balık çorbası içip, zufa otlu ekşi soslu rosto yerken ve tatlı olarak da karanfil ve kakaolu armut tercih etti. Erdoğan'ın yemekte 2016'da Alman Meclisi’nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısında imzası bulunan Cem Özdemir'le çekilen fotoğrafı da dikkat çekti.

İşte Bellevue Sarayı'ndan notlar:

Steinmeier'in, tutuklu gazeteciler, demokratikleşme ve insan hakları konusundaki ısrarlı tavrı, Erdoğan'ı sinirlendirdi. Erdoğan, konuşma metninin dışına çıkarak, “Söylediğiniz tutuklu gazetecilerin tümü teröristtir, terör faaliyeti nedeniyle ceza almıştır” dedi ve gündüz konuşulan konuların yemekte yeniden gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yemeğe davet edilen birçok kişinin reddetmesi nedeniyle Steinmeier’ın birçok kez davetiye çıkardığı ve 120 kişinin tamamlanabildiği belirtildi. Bazı Alman milletvekillerinin ise davetli olmadığı halde, “Ben de katılmayacağım” diyerek şov yaptığı belirtildi.

Davete katılmayan isimler arasında en çok tepki çekenlerden biri Türk-Alman Parlamento Grubu Başkanı Sevim Dağdelen’di. Dağdelen'in tavrının aldığı görevin sorgulanmasına neden olduğu yönünde yorumlar yapıldı.



ÇOĞUNLUK GELEN HEYETTEN

2016’da Alman Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısında imzası olan Cem Özdemir de davete katılan isimler arasındaydı. Yeşiller Partisi Milletvekili Özdemir, Erdoğan tarafından karşılanırken, iki ismin tokalaştığı kare gecenin en çok konuşulan anlarındandı.

Yemeğe katılanlar arasında Erdoğan'la gelen heyetteki isimlerin çokluğu da dikkat çekti.



YEMEKTE NELER VARDI?

Erdoğan onuruna Bellevue Sarayı'nda verilen yemekte domuz eti ürünleri yoktu. Ancak isteyenler için 3 çeşit şarap sunumu vardı.

Davetin menüsü ise şöyleydi:

Kuzey denizi balık çorbası (Deniz börülcesi ve ıstakoz ile), ekşi soslu rosto (Zufa otlu sos, üzüm, bal kabağı ve elma ile patates – pırasa mücveri), domates salatası, karanfil ve kakaolu armut.