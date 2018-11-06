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Fransa teyakkuzda… Son dakika gelişmesi: Macron’a suikast engellendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast hazırlığı içerisinde olan bir gruba operasyon düzenlendi... Aşırı sağcı olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:31 6 Kasım 2018
Haberler Dünya
Fransa teyakkuzda… Son dakika gelişmesi: Macron’a suikast engellendi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast hazırlığı içerisinde olan bir gruba operasyon düzenlendi... Aşırı sağcı olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen Emmanuel Macron’a suikast hazırlığı içerisinde olan 6 kişi gözaltına alındı… Ülkenin çok izlenen kanallarından BFM TV’de yer alan haberlerde Fransız lidere suikast hazırlığı içerisinde olan bir grup yakalandığı aktarıldı.

Macron'a suikast hazırlığı içerisinde olduğu tahmin edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Macron’a suikast hazırlığı içerisinde olduğu tahmin edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Temmuz ayındaki Bastille Günü’nde Macron’a saldırı yapmayı planlayan 23 yaşındaki bir kişinin yakalanmasının ardından derinleşen sorgu süreci sonrasında diğer kişilerin yakalandığı belirtildi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan kaynaklar, aşırı sağcı olduğu tespit edilen bu kişinin polislere, “Müslümanlara, Yahudilere, siyahilere ve eşcinsellere saldırmak istiyorum” dediğini aktardı.

Fransız basını bu kişilerin Isere, Ille et Vilaine ve Moselle kentlerinde yakalandığını duyurdu.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: android-time 16:1306.11.2018
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