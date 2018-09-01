Havalimanında korku dolu anlar… Pistten çıktı, alev aldı

Rusya'nın güneyinde etkili olan yağışlar nedeniyle Rus firması Utair’e ait bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. Uçağın motorları alev alırken, faciadan dönülen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın güneyinde gece boyunca yağan yağmur nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşandı. Hava trafiğinde de korku dolu anlar yaşandı.

Moskova'dan Soçi’ye giden Rus havayolu şirketi Utair'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı gece saat 03.00 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. İçerisinde 166 yolcunun bulunduğu uçağın pistten çıkmasından sonra motorları alev aldı.

Ekipler tarafından zorda olsa gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarında 166 kişi uçaktan tahliye edildi. Şok geçiren yolculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yaşanan dehşet anları sırasında birçok yolcu şok yaşadı. Bazı yolcular hastanelerde tedavi altına alınırken 18 yolcunun durumunun ağır olduğu için yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olayın şoku nedeniyle kalp krizi geçiren Soçi Uluslararası Havaalanı görevlisi ise yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.