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Heidi’nin yönetmeni hayatını kaybetti

Ünlü anime filmlerinin yönetmeni ve önde gelen Japon anime stüdyosu Ghibli'nin kurucularından Isao Takahata 82 yaşında hayatını kaybetti.

android-time 16:06 6 Nisan 2018
Haberler Dünya
Heidi’nin yönetmeni hayatını kaybetti
Ünlü anime filmlerinin yönetmeni ve önde gelen Japon anime stüdyosu Ghibli'nin kurucularından Isao Takahata 82 yaşında hayatını kaybetti.

Stüdyo Ghibli’den yapılan açıklamada Takahata’nın akciğer kanseri nedeniyle başkent Tokyo’daki bir hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Takahata 1985 yılında ünlü anime yönetmeni Hayao Miyazaki ile birlikte ‘Japonya’nın Disney’ini yaratmak amacıyla’ dünyanın en önde gelen animasyon stüdyolarından Ghibli’yi kurmuştu.

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Takahata 2014 yılında yönettiği  ‘The Tale of the Princess Kaguya’ (Prenses Kaguya Masalı) ile 2015 yılında ‘En İyi Animasyon Filmi’ kategorisinde  Oscar’a aday gösterilmişti.

Takahata ayıca Türkiye’de de bir dönem televizyonlarda yayımlanan ve çok sevilen 1974 tarihli ‘Heidi, Alpler’deki Kız’ adlı animasyon serisinin de yönetmenliğini yapmıştı.

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