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Dünya bu düğüne kilitlendi… Harry ve Meghan evlendi!

İngiltere'de tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry ile Meghan Markle'ın merakla beklenen düğün günü geldi çattı. Harry ve Markle, ST. George Şapeli'nde dünya evine girdi.

Sozcu.com.tr
android-time 11:28 19 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Dünya bu düğüne kilitlendi… Harry ve Meghan evlendi!
İngiltere'de tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry ile Meghan Markle'ın merakla beklenen düğün günü geldi çattı. Harry ve Markle, ST. George Şapeli'nde dünya evine girdi.

İngiltere’de yılın düğünü için geri sayım bitti. Prens Harry ve Meghan Markle bugün Windsor’daki St George Şapeli’nde dünya evine girdi.

 

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Windsor Şatosu’na ilk gelen askeri üniformasıyla Prens Harry ve ağabeyi Prens William oldu. Ardından Meghan Markle beyaz gelinliği içinde ilk kez görüntülendi. Windsor Şatosu içindeki St George Şapeli’nde planlandığı üzere 14:00’te başlayan törende Meghan Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini etti.

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Çift ardından “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusunu “Ediyorum” diyerek yanıtladı.

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Şapelde nikahı kıyılan çift, buradaki törenin ardından atlı arabayla Windsor sokaklarında dolaştı.

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Çift yoğun sevgi gösterileri arasında halkı selamladıktan sonra Windsor Şatosu’ndaki St George Salonu’na geldi.

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Prenses Charlotte tören sonrası gelin ve damadı uğurlarken.

Prenses Charlotte tören sonrası gelin ve damadı uğurlarken.

 

Prens George

Prens George

GÜN İÇİNDE NELER YAŞANDI?

 

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip şapeldeki töreni beklerken.

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip şapeldeki töreni beklerken.

Düğün töreni öncesi Kraliçe Elizabeth, çifte vereceği yeni unvanları açıkladı. Bundan böyle Prens Harry Sussex Dükü, eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi oldu.

2500 kişi davetli

Gün boyunca devam edecek olan düğüne yaklaşık 2500 kişi davet edilirken, Markle’ın babası ise düğüne katılmadı. Thomas Markle’ın düğüne katılacağı açıklanmış ancak daha sonra bir fotoğrafçıya düğüne hazırlanma sırasında çekildiği söylenen mizansen pozlar verdiğinin ortaya çıkmasının ardından katılmama kararı aldığı bildirilmişti. Skandalın ardından kalp ameliyatı olduğu açıklanan Markle’ın tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

Markle düğünden önceki son gece annesini yanından ayırmadı.

Markle düğünden önceki son gece annesini yanından ayırmadı.

Son bekar gecesini arkadaşlarıyla geçirdi

Markle’ın annesi Doria Ragland ise geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye gelerek Kraliçe Elizabeth ve kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle tanıştı.

Prens William, kardeşi Prens Harry'i yalnız bırakmadı.

Prens William, kardeşi Prens Harry’i yalnız bırakmadı.

Markle, düğünden önceki son gecesini Buckinghamshire’daki lüks Cliveden House Oteli’nde annesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte geçirdi. Prens Harry ise ağabeyi Cambridge Dükü Prens William ile birlikte Ascot’ta bulunan Coworth Park otelinde kaldı.

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Düğün heyecanı günler öncesinden başlarken, binlerce kişi Windsor’a gelerek çadırlarıyla kamp kurdu. Bu sabah saatlerinden itibaren ise 100 bin kişinin düğün için bölgeye geldiği belirtiliyor.

Ünlü isimler bir bir geldi

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Düğüne davet edilen ünlü isimler tören alanına gelmeye başladı. İngiliz oyuncu İdris Elba, şapele gelen ilk isimlerden oldu. Elba’nın ardından ABD’li televizyoncu Opray Winfrey de geldi.

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Ünlü tenisçi Serena William ise sosyal medyadan hazırız pozu paylaştı.

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David ve Victoria Beckham

David ve Victoria Beckham

 

George ve Amal Clooney

George ve Amal Clooney

Son güncelleme: android-time 21:0619.05.2018
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