Kraliyet düğünü kara borsaya düştü… ‘Evet’ demeden satmaya başladılar!

İngiltere'de Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününün yankıları sürerken, Daily Mail gazetesi düğünle ilgili şaşırtan bir gerçeği ortaya çıkardı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Pazar günü Windsor’da düzenlenen rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Törene halkı da dahil etmek isteyen çift, 2600 kişilik davetli listesine hayır kurumlarından, okul çocuklarından, kraliyet ailesi için çalışanlardan ve Windsor kenti sakinlerinden isimleri eklemişti.

Çiftin bu hareketi büyük takdir toplarken, kimilerinin ise bu daveti kısa günün kârıyla kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Daily Mail’in haberine göre, düğünde davetlilere verilen ‘hediye çantası’ internet üzerinde onlarca kişi tarafından satışa çıkarıldı.

İlanlar incelendiğinde henüz düğün devam ettiği sırada çantayı satışa koyanlar olduğu görülüyor. 25 sterlinden 420 sterline kadar ulaşan ilanlarda, en yüksek fiyatı verenler açık artırma usulü çantaların sahibi olacak.

Davetlilere ücretsiz verilen çantaların bu şekilde satılması tartışma konusu olurken, sosyal medyada birçok kişi bunun uygunsuz ve görgüsüzlük olduğu yorumlarında bulundu.