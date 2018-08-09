Kritik zirveye ABD basını ilgi göstermedi… Yeni yaptırım iddiası

ABD ile Türkiye arasında rahip Brunson krizi ile körüklenen gerilimi dindirmek için Washington'a giden teknik heyet görüşmeleri tamamladı. Fakat 9 kişilik Türk heyetinin ziyaretine ABD basını gereken ilgiyi göstermedi. Geçmişte Ankara'nın benzer ziyaretlerinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ya da Pentagon kulislerinde konuşulanları aktaran ABD basını gelişmeyi sadece Reuters ve Associated Press gibi ajansların haberleriyle ana hatlarıyla verdi. Gelişmeye geniş yer ayıran Wall Street Journal ise, ABD'li yetkililerin rahip Brunson için herhangi bir güvence alamadığını söylediğini ve Trump yönetiminin yeni yaptırımlar alabileceğini düşündüklerini yazdı.

Türkiye ile ABD arasında, Washington yönetiminin iki bakana yaptırım uygulamasına kadar varan krizi/krizleri çözmek üzere 9 kişilik bir Türk heyeti ABD’ye gitti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlığındaki heyette, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’ndan da yetkililer yer alırken uzun saatler boyunca taraflar görüştü.

Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyetini ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan bakanlık binasında ağırladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor” ifadesi kullanıldı. Bu açıklamadan birkaç saat sonra da Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, yine kısa bir yazılı açıklama yayımlayarak, görüşmede rahip Brunson dahil bir dizi ikili konunun ele alındığını belirtti. Açıklamada, “Bugün (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı John J.Sullivan Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la görüştü. İkili, rahip Brunson dahil bir dizi ikili konuyu ele aldı” denildi. Heyet daha sonra Maliye Bakanlığı’a geçti. Buradaki görüşmeyse 1,5 saat civarında sürdü.

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Kritik görüşmelerin ardından net bir sonuç çıkmadı. ABD basını Türk heyetinin temaslarını okuyucularına ve izleyicilerine aktarırken, kulislerden daha az bilgi gelmesi dikkat çekti. Daha az öneme sahip olan benzer görüşmelerde Beyaz Saray’dan Pentagon’a Dışişleri Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na pek çok kulis haberi veren ya da ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı haberlerle bilinen New York Times ve Washington Post konuyla ilgili ajanslardan aldıkları rutin haberleri servis etti.

WALL STREET JOURNAL’A KONUŞTULAR: YENİ YAPTIRIMLAR GELEBİLİR

Fakat Wall Street Journal, konuyla ilgili olarak hazırladığı haberde, ABD ile Türkiye’nin anlaşamadığını ve ABD’nin yeni yaptırımlarının yolda olduğunu ima etti. Wall Street Journal’ın Dion Nissenbaum imzalı haberinde, “Yetkililer, Washington’daki üst seviye görüşmede ABD’lilerin ve Türklerin, Türkiye’nin ekonomisini bu hale getiren soruna bir çözüm üretemediğini söyledi” ifadesi yer aldı. ABD’li yetkililerin, “Görüşmelerde ABD tarafı Brunson hakkında herhangi bir güvence alamadı. Bu durumun ardından Trump yönetiminin Türkiye’ye yeni cezalandırıcı adımlar atması olası, Türkiye’den diğer yöneticilere de yaptırım uygulanması gibi” dediği de öne sürüldü.