Merkel merakla beklenen kararı duyurdu: Üzüldüm ama…

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman hükümetinin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışını düzenleyen ayrılma anlaşmasını (Brexit) onaylayacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Mecliste bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, İngiltere’nin AB’den ayrılacağına üzüldüklerini ancak bu konuda İngiltere’nin kararına saygı duyduklarını ifade etti.

Brexit anlaşmasının pazar günü imzalanmasının beklendiğine işaret eden Merkel, “Alman hükümeti olarak anlaşmayı onaylayacağız” dedi.

Anlaşmaya ilişkin İspanya’nın çekinceleri olduğuna dikkati çeken Merkel, “Bu konuyu nasıl çözeceğimizi söyleyemeyeceğim. Pazar gününe kadar çözüm bulunmasını ümit ediyorum” dedi.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır sorununun da zor bir konu olduğunu ifade eden Merkel, İngiltere’nin gümrük birliğini tek taraflı sonlandıramayacağını, İngiltere’nin gümrük birliğinden çıkış tarihini AB ile belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Merkel, İngiltere ile gelecekte de iyi ilişkilere sahip olmayı istediklerini belirterek bu ülke ile uluslararası alanda dost ve partner kalmak için çaba harcayacağının altını çizdi.