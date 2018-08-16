Ölümün kıyısında! Onu sollayan aşağı uçtu

İtalya'nın Cenova kentindeki A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a ulaşırken olaydan sağ kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.

Morandi Köprüsü’nden gelen en çarpıcı görüntülerden birinde, farları açık şekilde köprünün eşiğinde kalan mavi-yeşil renkli bir kamyon görülüyordu. Bu kamyonun şoförünün büyük şans eseri sağ kurtulduğu ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kamyon bir süpermarkete ürün taşıyordu.

Kamyonun 37 yaşındaki şoförü, köprünün gözleri önünde çöküşüne ve araçların boşluğa yuvarlanışına tanık olduktan sonra şok içinde kamyonun sahibini aradı.

İsmi açıklanmayan şoför, işverenine yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Üst geçide yeni girmiştik ki arkadan gelen bir araba beni solladı. Çok yağmur yağıyordu, hızlı gitmek mümkün değildi. Arkadaki araba önüme geçince aradaki mesafeyi açmak için yavaşladım. Görüş mesafesi azdı, derken her şey sarsılmaya başladı. Önüme geçen araba bir anda gözden kayboldu, bulutların arasında kaybolmuş gibiydi.

Yukarı baktım ve köprünün direğinin devrildiğini gördüm. Hemen frene asıldım. Önümde bir boşluk oluştuğunu görünce içgüdüsel olarak geri vitese aldım, o cehennemden kaçmak istiyordum. Kamyondan inip kaçtım. Korkunç bir yağmur vardı. Gördüğüm diğer şoförlere de kaçmalarını söyledim. Nasıl olabildi bilmiyorum ama hayattayım.”