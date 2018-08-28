Ruhani’den Trump’a zehir zemberek sözler: Ona cesaret geldi

İran'daki ekonomik krizin ardından bugün vekillerin karşısına çıkarak soruları cevaplayan cumhurbaşkanı Ruhani açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Ocak ayında İran'da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler, Trump'a nükleer anlaşmadan ayrılması konusunda cesaret verdi" açıklamasını yaptı.

ABD’nin P5+1 ülkeleriyle birlikte İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından yaptırımlara başlamasına İran’dan bugün belki de en sert cevap geldi… Devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmada, Ruhani hükümetinin ekonomik zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi. Ruhani, “Beyaz Saray’daki İran karşıtı yöneticiler var. Ekonomik sorunlar kritik fakat daha önemlisi insanlar İran’ın geleceğine inancını kaybetti” dedi.

Ruhani, ekonomik kriz ile ilgili oturumda, “ABD’den ya da ekonomik sorunlardan korkmuyoruz. Bu sorunların üstesinden geleceğiz. Ocak ayında İran’da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler Trump’a nükleer anlaşmadan ayrılması konusunda cesaret verdi” dedi.

Fakat Reuters haber ajansı, vekillerin Ruhani’nin performansından memnun olmadığını okuyucularına aktardı. Kabinesinin performansını savunan ve ekonomik kriz ile ilgili açıklamalarda bulunan Ruhani’nin verdiği yanıtların vekilleri etkilemediği ortaya çıktı. Tasnim haber ajansı, oturum sonrasında yapılan oylamada Ruhani’nin açıklamalarının tatmin edici olmadığını aktardı.