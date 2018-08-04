Rusya’da helikopter düştü: 18 ölü

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinden havalandıktan kısa bir süre sonra yere sert iniş yapan helikopter alev aldı. Kazada helikopterdeki 3 mürettabat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi… TASS Ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktan kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

Yetkililer uçakta bulunan yolcuların bölgedeki petrol rafinerisine çalışmaya götürüldüğünü duyurdu.

İKİ İHTİMAL

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor. Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.