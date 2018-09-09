SON DAKİKA: ABD fosfor bombasıyla Suriye’ye saldırdı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin F-15 savaş uçaklarıyla Suriye'nin Deyrizor kentine fosfor bombalı saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rus ordusundan yapılan açıklamada, Suriye’nin Deyrizor kenti yakınlarındaki Hajin köyüne ABD’nin F-15 savaş uçakları tarafından kullanılması Cenevre sözleşmesine göre yasak olan fosfor bombasıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflar, kemiklerine kadar yanmış, ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamamaktadır.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Cenevre sözleşmeleri ya da Cenevre Konvansiyonları, İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılmış dört muahededir. Uluslararası hukukta insan hakları üzerine yapılmış ve 1949 yılında imzalanmış önemli sözleşmelerdendir ve uluslararası olan veya olmayan çatışma durumunlarında silahlı güçler ve insani yardım örgütleri tarafından uyulması beklenen standartları belirler. 1859 yılında Solferino Muharebesi’nde yaşanan vahşete şahit olarak etkilenen Jean Henry Dunant’ın çabaları sonucunda oluşmuştur. Silahlı çatışma hukuku veya harp hukuku olarak da bilinen uluslararası insancıl hukukun temel kaynağıdır.

Reuters