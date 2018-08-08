SON DAKİKA… ABD ile kritik görüşme trafiği sona erdi

Diplomatik ilişkilerin canlı tutulması için ABD'ye giden 9 kişilik Türk heyeti ile ABD'li heyet arasındaki kritik görüşme sona erdi. Rahip Brunson hakkında ABD Dışişleri'nde yapılan ilk görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İran yaptırımları ve Halkbank davası konusunda ABD Hazine Bakanlığı'nda yapılacak ikinci görüşme ise ilk görüşmenin ardından gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmelere dair yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı" ifadelerine yer verdi.

Ankara ile Washington arasında çeşitli konularda yaşanan gerilim nedeniyle olağanüstü olarak ABD’ye giden 9 kişilik Türk heyeti, ABD’nin başkenti Washington’da ABD’li yetkililerle buluştu.

TÜRK HEYETİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA



Toplantının yapılacağı ABD Dışişleri Bakanlığı girişinde çekilen bir fotoğrafta, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı tarafından karşılandığı görüldü.

Başta evanjelik papaz Brunson olmak üzere Suriye ve benzeri konularda anlaşmazlıklar yaşayan iki NATO ülkesi arasında yükselen tansiyonun düşürülmesi amaçlanan toplantıların ilki tamamlandı.

İKİNCİ TOPLANTI ABD HAZİNE BAKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Heather Nauert’in belittiği gibi toplantıya ABD heyeti adına Dışişleri Sekreteri John Sullivan başkanlık etti. İlk toplantı sonrasında Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ABD Dışişleri Sekreteri Sullivan toplantının yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı binasından birlikte ayrıldı.

Rahip Brunson ve terör örgütlerine karşı ortak çalışma başlıklarının konuşulduğu birinci toplantının ardından, İran yaptırımları ve Halkbank davası konuşulacak olan ikinci toplantı ABD’nin Hazine Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ ABD DIŞİŞLERİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan kısa açıklamada, “Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeye dair ikinci bir yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında, “Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı” ifadelerine yer verdi.

Washington’da temaslarını sürdüren 9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerindeki ilk görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

Türkiye'den görüşmelere dair henüz bir açıklama yapılmadı.