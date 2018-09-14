Son dakika… Bakan açıkladı: Erdoğan-Putin pazartesi görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye konusunda görüşeceğini bildirdi.

İkili ziyaret için gittiği Pakistan’da mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Suriye’de aralarında radikal örgütlerin de bulunduğu muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’e Suriye hükümetinin olası bir askeri operasyonu ile ilgili değerlendirmeleri soruldu.

Çavuşoğlu, “İdlib’e saldırıları durdurmak için çaba sarf ettik, farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da temas halindeyiz. Terör örgütüyle mücadele kisvesi altında sivillerin de öldürülmesi insani değil. Buraya bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz. Temaslarımızı devam ettireceğiz. Önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız da Putin ile bir görüşme daha yapacak. BM’de de bu konudaki çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye, Rusya ve İran geçen hafta Tahran’da bir araya gelerek İdlib’deki gelişmeleri değerlendirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta da BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York’a gidecek.